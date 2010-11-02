Додано: П'ят 01 лют, 2019 04:00

Подскажите, если покупка в продуктовом супермаркете была сделана в 19:18 31.01.2019 на карту Максимум, то за неё придет кешбек по январским условиям?

Или за неё придут уже бонусы Cash'U? Если Cash'U, то по каким категориям - январским (т.к. она была в январе) или февральским (т.к. проводка будет в феврале, а этот банк обычно именно так по-дурацкому и считает, и надо, в идеале, в феврале выбирать "Продукты")?



В чатике в Альфа-мобайл ответить не смогли. Написали "создали заявку, ответим 02-02.02.2019". А это вообще бред, т.к. к тому моменту уже покупка проведется и мне будет фиолетово на такой поздний ответ банка.