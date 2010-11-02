Искатель написав:Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО". Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует. В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить. Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня. Солидные банки так себя не ведут.
Хватит ныть. Тут насильно никто не держит. Лично меня банк устраивает по картам, МАБу и депо.
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Искатель написав:Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО". Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует. В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить. Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня. Солидные банки так себя не ведут.
Хватит ныть. Тут насильно никто не держит. Лично меня банк устраивает по картам, МАБу и депо.
Даже не знаю, что бы Вам ответить Все когда-то случается в первый раз Желаю, чтобы Ваши грабли нашли Вас быстрее. Лоб защищайте.