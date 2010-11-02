RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6702670367046705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:07

  Искатель написав:Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО".
Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует.
В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить.
Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня.
Солидные банки так себя не ведут.

Хватит ныть. Тут насильно никто не держит.
Лично меня банк устраивает по картам, МАБу и депо.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:11

  lov2108 написав:
  Искатель написав:Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО".
Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует.
В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить.
Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня.
Солидные банки так себя не ведут.

Хватит ныть. Тут насильно никто не держит.
Лично меня банк устраивает по картам, МАБу и депо.

Даже не знаю, что бы Вам ответить :) Все когда-то случается в первый раз :) Желаю, чтобы Ваши грабли нашли Вас быстрее. Лоб защищайте.
Искатель
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 22.02.16
Подякував: 312 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6702670367046705
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1146, 1147, 1148
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11479 1672769
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 01:01
proftpd66
Банк Глобус 1 ... 450, 451, 452
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4511 616241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 20:06
antey718
Идея Банк 1 ... 1580, 1581, 1582
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15813 2250245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 19:33
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (439)
01.02.2019 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.