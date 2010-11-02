Искатель написав:Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО". Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует. В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить. Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня. Солидные банки так себя не ведут.
Хватит ныть. Тут насильно никто не держит. Лично меня банк устраивает по картам, МАБу и депо.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Искатель написав:Карта "Максимум", которая при вводе нормальной системы кешбэка была одной из реально интересных карт (даже несмотря на реальный грейс в 30 дней), теперь стала полным фуфлом. Понаблюдаю 2-3 месяца - и пойду закрывать, а кредлимит перенесу лучше на "ЭКО". Впрочем, глядя, как сдувается "Альфа-банк", думаю, что и та карта недолго просуществует. В течение года позабираю депозиты (оставлю эквивалент 70к под Ультру) и при первом последующем "чихе"... буду уходить. Альфа стал первым банком за долгую мою клиентскую жизнь, который уже неоднократно "разочаровал" (скажем мягко) меня. Солидные банки так себя не ведут.
Хватит ныть. Тут насильно никто не держит. Лично меня банк устраивает по картам, МАБу и депо.
Даже не знаю, что бы Вам ответить Все когда-то случается в первый раз Желаю, чтобы Ваши грабли нашли Вас быстрее. Лоб защищайте.
С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:
1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)? 2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу по курсу продажи и покупку по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает. 3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?
Seva, добрый день. Спасибо за вопросы, уточню, отпишусь.
Seva, доброе утро. 1) Пока на уточнении. 2) На данный момент прямая конвертация не предусмотрена, если будем планировать – сообщим. 3) Банк думает в этом направлении, но на данный момент к общему решению не пришли. Пока вопрос открыт.
Искатель написав:Я не ошибся, и пишу это, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а также будучи уже несколько лет клиентом "Альфа-банка".
Несколько дней назад погасил сначала по одной, затем по другой кредитке необходимые платежи (по рассрочке). Не обратил внимание, что "красные буквы и цифры", которые обычно в этом случае исчезают, не пропали.
Сегодня внес полную сумму задолженности по КК "ЭКО-Максимум" (расчетная дата - 3е число, т.е. завтра последний день, но я никогда не вношу в последний день, привычка такая). Вечером случайно заглянул в МАБ - и чуть не упал со стула: остаток был на 100 грн (как потом оказалось, на 100,04 грн) меньше, чем должен быть. Т.е. почему-то списалось еще 100 грн. Открыв выписку, увидел буквально следующее: Т.е. несмотря на то, что я заранее внес платеж, с меня сняли 100 грн с формулировкой "Списання штрафу за прострочення внесення суми ОМП"
Вконец обалдев от такой наглости, я набрал горячую линию (спасибо, Алла, что без робота подключаете!). Ответил Александр, таб.номер 36504. Звонок в 20:07 (это для того, чтобы быстро найти). Он согласился, что неправомерно списаны 100 грн (и 4 копейки, с формулировкой "Списання пені за прострочену заборгованність") и зафиксировал мою претензию, пообещав разобраться.
А теперь - самое интересное. Я обнаружил этот минус (в 100,04 грн) чисто случайно. Завтра последний день (РД), с учетом того, что у меня она - 3-го числа. Если б я это не увидел, завтра мне бы уже насчитали по полной, как штрафнику. Нормальный ход,не правда ли?
Теперь уже я решил проверить и по второй кредитке, где тоже вносил платеж ("Максимум Ворлд"). И увидел, что там тоже не проведен ОМП, как и по карте "ЭКО-Максимум". Зафиксировал на горячей линии претензию и по этой карте.
Это что получается? Народ вносит платежи, а банк не считает их за погашение (все проведено по счету, если что) и начинает начислять долг?
Нет, все было: манипуляции с тарифами, мелкое жульничество с вводом комиссий задним числом. Но откровенного, прямого воровства я за Альфа-банком еще не замечал.
Уважаемый представитель, я жду объяснений! И простыми извинениями здесь вы уже не отделаетесь!
А всем форумчанам советую внимательно проверить карманы (счета). Может, и у них уже пошарили шаловливые ручки работников Альфа-банка?...
Искатель, доброе утро. Взяла в работу. Все проверю и отпишусь.
Сибарит написав:Начну с хорошего Я очень рад, что банк стал информировать клиентов о начислении процентов на ДС. Это успокаивает и избавляет от лишних хождений в МАБ. Вот только, как обычно, чуть-чуть недоработали. СМС я получил только-что, в 12.01. Меня это не напрягает, но я знаю много людей, в т.ч. и клиентов Альфы, которые в это время уже давно спят. Они этим процентам могут не очень обрадоваться.
Сибарит, доброе утро. Приношу извинения за неудобства В связи с технологическими работами, % были рассчитаны и начислены с запозданием, тогда же автоматически отправлена и смс.
mfn9 написав:У меня пакет - который подразумевает бесплатные смс. Но С меня списали 8 грн за альфа чек (как оказалось уже 3 месяца списывали - я этого не зечал ранее) Тем самым бнк ввел мой счет в минус! Теперь я не могу отключить эту услугу, пока не пополню свою карту. Тоесть банк будет и дальше загонять меня в минус не давая мне возможности отказаться от этой услуги!!! это вообще законно?? Даже если я не пользуюсь картой вообще - банк все равно будет и дальше списывать и загонять в минус карту!!!
Это жлобство! Ни один банк так не делает! Если человек не пользуется вашими услугами - и не совершает транз - вы все равно списываете с него деньги! и более того это называется навязывание услуги - потому как отключить ее не возможно без посещения отделения.
Повторюсь в моем пакете было бесплатное иформирование(смс) - банк ввел за это плату не предупредив! Если бы я знал что будут за это списываться деньги - я бы не пользовался этой услугой!
Короче был норм банк - а теперь отстой! Пора валить!
mfn9, доброе утро. Информация о имениях в тарифах банковских карт размещается заранее на сайте банка. Кроме того, всем клиентам были отправлены сообщение о платности услуги Альфа-Чек по карте. Также был предложен бесплатный канал PUSH-сообщений. Насколько я понимаю, на бесплатный канал информирования вы так и не перешли, в связи с чем и была списана плата. Прошу вас предоставить номер карточного счета в ЛС, проверю остальную предоставленную вами информацию и посмотрю, что можно сделать.