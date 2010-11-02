Искатель написав:

Я не ошибся, и пишу это, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а также будучи уже несколько лет клиентом "Альфа-банка".Несколько дней назад погасил сначала по одной, затем по другой кредитке необходимые платежи (по рассрочке). Не обратил внимание, что "красные буквы и цифры", которые обычно в этом случае исчезают, не пропали.Сегодня внес полную сумму задолженности по КК "ЭКО-Максимум" (расчетная дата - 3е число, т.е. завтра последний день, но я никогда не вношу в последний день, привычка такая). Вечером случайно заглянул в МАБ - и чуть не упал со стула: остаток был на 100 грн (как потом оказалось, на 100,04 грн) меньше, чем должен быть. Т.е. почему-то списалось еще 100 грн.Открыв выписку, увидел буквально следующее:Т.е. несмотря на то, что я заранее внес платеж, с меня сняли 100 грн с формулировкой"Списання штрафу за прострочення внесення суми ОМП"Вконец обалдев от такой наглости, я набрал горячую линию (спасибо, Алла, что без робота подключаете!). Ответил Александр, таб.номер 36504. Звонок в 20:07 (это для того, чтобы быстро найти).Он согласился, что неправомерно списаны 100 грн (и 4 копейки, с формулировкой"Списання пені за прострочену заборгованність")и зафиксировал мою претензию, пообещав разобраться.А теперь - самое интересное. Я обнаружил этот минус (в 100,04 грн) чисто случайно. Завтра последний день (РД), с учетом того, что у меня она - 3-го числа.Если б я это не увидел, завтра мне бы уже насчитали по полной, как штрафнику.Нормальный ход,не правда ли?Теперь уже я решил проверить и по второй кредитке, где тоже вносил платеж ("Максимум Ворлд"). И увидел, что там тоже не проведен ОМП, как и по карте "ЭКО-Максимум". Зафиксировал на горячей линии претензию и по этой карте.Это что получается? Народ вносит платежи, а банк не считает их за погашение (все проведено по счету, если что) и начинает начислять долг?Нет, все было: манипуляции с тарифами, мелкое жульничество с вводом комиссий задним числом. Но откровенного, прямого воровства я за Альфа-банком еще не замечал.Уважаемый представитель, я жду объяснений! И простыми извинениями здесь вы уже не отделаетесь!А всем форумчанам советую внимательно проверить карманы (счета). Может, и у них уже пошарили шаловливые ручки работников Альфа-банка?...