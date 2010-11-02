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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6703670467056706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:22

  AlexT написав:Подскажите, если покупка в продуктовом супермаркете была сделана в 19:18 31.01.2019 на карту Максимум, то за неё придет кешбек по январским условиям?
Или за неё придут уже бонусы Cash'U? Если Cash'U, то по каким категориям - январским (т.к. она была в январе) или февральским (т.к. проводка будет в феврале, а этот банк обычно именно так по-дурацкому и считает, и надо, в идеале, в феврале выбирать "Продукты")?

В чатике в Альфа-мобайл ответить не смогли. Написали "создали заявку, ответим 02-02.02.2019". А это вообще бред, т.к. к тому моменту уже покупка проведется и мне будет фиолетово на такой поздний ответ банка.

AlexT, доброе утро. Cashback будет выплачен по операциям, которые прошли по выписке до 31.01.2019 (включительно). Покупки, которые будут списаны позже, не попадают под условия акции "Не відкладай життя на завтра" и по ним выплат не будет. Поскольку подключение к Cash`U CLUB с 1.02.2019, по данной покупке, к сожалению, не будет ни Cash`U, ни Cashback.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:31

  slasva написав:
  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:Это же завтра станут доступны к заказу кредитки (допки) с чипом к максимумам ? :)

demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.

А свою основную максимум также можно перевыпустить бесплатно?

slasva, доброе утро. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Да, уже можно заказывать.

Тільки через "гарячу" лінію? Бо у відділенні взагалі вперше почули про допку до Максимум))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:41

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто точно сориентирует по регламенту Ощадного вклада. В выходные можно сделать снятие онлайн(день в день)? Или лучше в будний день скинуть на карту,а там можно на Дох сейф. Он же вроде в выходные онлайн зачисляет?

ИМХО не советую надеяться. Риск есть, шо ничо не выйдет у вас :mrgreen:
Лучше оставить гроши на карте перед выходными :(

По грн.
Сбер меняет автор.остаток онлайн в МАБе в любое время дня и ночи. Но часто сбоит и зависает в будние после 20:00 и на выходных.
В апликуХе Сбер до сих пор работает в офлайне только в опервремя.
ДохСейф работает онлайн, тоже глючит. Но чаще всего проблемы возникают именно с зачислением из-за возможного теховера по карте.

По инвалюте
И Сбер и ДохСейф всегда работают офлайн только в опервремя.

Ну и по начислению %%. И ДохСейф и Сбер проводки по картсчетам делают только в опервремя.

были проблемы и со снятие со сдоха, потому более им не пользуюсь. со сбера спокойно снимал в выходные (днем) в течение нескольких минут - пока шел к банкомату от магаза без терминала - снимать, естественно, надо через браузер на телефоне, а не через приложение.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:45

А как~то можно просчитать, сколько орехов по бонсным категориям, в эквиваленте,если бы был процентный кэшбэк?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:54

  mihasik написав:А как~то можно просчитать, сколько орехов по бонсным категориям, в эквиваленте,если бы был процентный кэшбэк?


Ставка по горіхам * 0,5 = відсоток *0,805 = відсоток чистими (без ПДФО та військового збору).

Наприклад, спорт горіхами - 25 супербонусів.
25 * 0,5 = 12,5%.
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