mfn9 написав:

У меня пакет - который подразумевает бесплатные смс.НоС меня списали 8 грн за альфа чек (как оказалось уже 3 месяца списывали - я этого не зечал ранее)Тем самым бнк ввел мой счет в минус!Теперь я не могу отключить эту услугу, пока не пополню свою карту.Тоесть банк будет и дальше загонять меня в минус не давая мне возможности отказаться от этой услуги!!!это вообще законно??Даже если я не пользуюсь картой вообще - банк все равно будет и дальше списывать и загонять в минус карту!!!Это жлобство!Ни один банк так не делает!Если человек не пользуется вашими услугами - и не совершает транз - вы все равно списываете с него деньги!и более того это называется навязывание услуги - потому как отключить ее не возможно без посещения отделения.Повторюсь в моем пакете было бесплатное иформирование(смс) - банк ввел за это плату не предупредив!Если бы я знал что будут за это списываться деньги - я бы не пользовался этой услугой!Короче был норм банк - а теперь отстой!Пора валить!