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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:39
По "максимум", если она подключилась с февраля, то покупки можно будет гасить только февральские или январские тоже?
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mihasik
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:44
mihasik написав:
По "максимум", если она подключилась с февраля, то покупки можно будет гасить только февральские или январские тоже?
mihasik, добрый день, только покупки, что совершены с 1.02.2019.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:47
Alfa_Bank написав: mfn9 написав:
У меня пакет - который подразумевает бесплатные смс.
Но
С меня списали 8 грн за альфа чек (как оказалось уже 3 месяца списывали - я этого не зечал ранее)
Тем самым бнк ввел мой счет в минус!
Теперь я не могу отключить эту услугу, пока не пополню свою карту.
Тоесть банк будет и дальше загонять меня в минус не давая мне возможности отказаться от этой услуги!!!
это вообще законно??
Даже если я не пользуюсь картой вообще - банк все равно будет и дальше списывать и загонять в минус карту!!!
Это жлобство!
Ни один банк так не делает!
Если человек не пользуется вашими услугами - и не совершает транз - вы все равно списываете с него деньги!
и более того это называется навязывание услуги - потому как отключить ее не возможно без посещения отделения.
Повторюсь в моем пакете было бесплатное иформирование(смс) - банк ввел за это плату не предупредив!
Если бы я знал что будут за это списываться деньги - я бы не пользовался этой услугой!
Короче был норм банк - а теперь отстой!
Пора валить!
mfn9, доброе утро. Информация о имениях в тарифах банковских карт размещается заранее на сайте банка. Кроме того, всем клиентам были отправлены сообщение о платности услуги Альфа-Чек по карте. Также был предложен бесплатный канал PUSH-сообщений.
Насколько я понимаю, на бесплатный канал информирования вы так и не перешли, в связи с чем и была списана плата. Прошу вас предоставить номер карточного счета в ЛС, проверю остальную предоставленную вами информацию и посмотрю, что можно сделать.
как я написал я не получал уведомления об изменениях!
если бы я знал я бы отключил ее
заметил только потому что счет в минусе
фактически банк ввел скрытую комиссию в надежде что клиенты не заметят
и будет списывать деньги!
я уверен я не один такой клиент...
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mfn9
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:47
Alfa_Bank написав: slasva написав: Alfa_Bank написав:
demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.
А свою основную максимум также можно перевыпустить бесплатно?
slasva, доброе утро. Да.
Но и допка бесплатная?
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wig
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:55
Alfa_Bank написав: slasva написав:
А свою основную максимум также можно перевыпустить бесплатно?
slasva, доброе утро. Да.
А можно только максимум? А Эко и коннект?
Какая стоимость перевыпуска осной/дополнительной с чипом и пейпассом?
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anikola13
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:01
mfn9 написав:
как я написал я не получал уведомления об изменениях!
если бы я знал я бы отключил ее
заметил только потому что счет в минусе
фактически банк ввел скрытую комиссию в надежде что клиенты не заметят
и будет списывать деньги!
я уверен я не один такой клиент...
Заключая договор на обслуживание, Вы, кроме всего прочего, согласились с условием, что банк об изменениях условий договора размещает информацию на своем вэб-сайте за 30 дней до вступления их в действие. В этом случае то что Вы пишете, что изменений Вы "не получали" значит только одно - Вы не отслеживали на сайте Альфы изменения. То есть Альфа банк ничего не нарушил, а в том что образовался на картах минус - вина полностью Ваша. Я понимаю это обидно признавать, но это так.
ЗЫ. Кстати именно по введению платы были и смс-рассылки и на мыло что-то приходило - и даже введение платы, кажется на месяц переносилось. Но это все не принципиально, поскольку Вы их действительно могли пропустить, не увидеть, не получить. Но что реально принципиально важно - согласно условиям договора - информация на сайте Альфы вовремя размещалась.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:08
Кочевник написав:Alfa_Bank
, хочу перевести картку Максимум в Еко із збереженням ліміту. Є декілька питань.
1. Кешью, які будуть зароблені по ній - пропадуть?
2. Розрахункова дата 24.02. По карті є розсрочка і покупки в грейсі. Як правильно перевести карту в Еко?
3. Як привязати Еко-карту до вже існуючого акаунта, якщо вже є Еко-кредитка?
4. Додаткова кредитка до Еко також безкоштовна як в Максимум?
Питання по "Альоша-Мобайл", де в ній інформація по розсрочкам?
Кочевник, доброго дня.
1) бонуси зберігаються, але, щоб їх вивести потрібна картка, що бере участь в програмі лояльності Кеш’Ю.
2) необхідно замовити перевипуск картки зі зміною тарифу через гарячу лінію. Зміна тарифу не впливає на стан рахунку.
3) Відносно даної можливості ще буду уточнювати. Простіше оформити ще одну картку "Подяка щодня" і до неї прив’язати другу картку Еко-Максимум.
4) Оформлення додаткової картки без NFC-технології безкоштовно.
В АльфаМобайлі є графа «Розстрочки», де можна подивитись фінансову інформацію (заборгованість). Вся інша інформація доступна в МАБ.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:11
mfn9 написав: Alfa_Bank написав: mfn9 написав:
У меня пакет - который подразумевает бесплатные смс.
Но
С меня списали 8 грн за альфа чек (как оказалось уже 3 месяца списывали - я этого не зечал ранее)
Тем самым бнк ввел мой счет в минус!
Теперь я не могу отключить эту услугу, пока не пополню свою карту.
Тоесть банк будет и дальше загонять меня в минус не давая мне возможности отказаться от этой услуги!!!
это вообще законно??
Даже если я не пользуюсь картой вообще - банк все равно будет и дальше списывать и загонять в минус карту!!!
Это жлобство!
Ни один банк так не делает!
Если человек не пользуется вашими услугами - и не совершает транз - вы все равно списываете с него деньги!
и более того это называется навязывание услуги - потому как отключить ее не возможно без посещения отделения.
Повторюсь в моем пакете было бесплатное иформирование(смс) - банк ввел за это плату не предупредив!
Если бы я знал что будут за это списываться деньги - я бы не пользовался этой услугой!
Короче был норм банк - а теперь отстой!
Пора валить!
mfn9, доброе утро. Информация о имениях в тарифах банковских карт размещается заранее на сайте банка. Кроме того, всем клиентам были отправлены сообщение о платности услуги Альфа-Чек по карте. Также был предложен бесплатный канал PUSH-сообщений.
Насколько я понимаю, на бесплатный канал информирования вы так и не перешли, в связи с чем и была списана плата. Прошу вас предоставить номер карточного счета в ЛС, проверю остальную предоставленную вами информацию и посмотрю, что можно сделать.
как я написал я не получал уведомления об изменениях!
если бы я знал я бы отключил ее
заметил только потому что счет в минусе
фактически банк ввел скрытую комиссию в надежде что клиенты не заметят
и будет списывать деньги!
я уверен я не один такой клиент...
mfn9, разберусь и предоставлю ответ.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:11
Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:14
wig написав: Alfa_Bank написав:
Но и допка бесплатная?
wig, добрый день, да.
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