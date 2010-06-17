Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:17
у меня два лимита: по ЭКО и по Максимке. Как, закрыв Максимку, объединить/присоединить его лимит к ЭКО?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:18
anikola13 написав: Alfa_Bank написав: slasva написав:
А свою основную максимум также можно перевыпустить бесплатно?
slasva, доброе утро. Да.
А можно только максимум? А Эко и коннект?
Какая стоимость перевыпуска осной/дополнительной с чипом и пейпассом?
anikola13, добрый день. Эта информация касается только карты Максимум. Тарифы по картам можете просмотреть здесь -
https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards/tarifi-ta-umovi-3
.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:24
clientage написав:
у меня два лимита: по ЭКО и по Максимке. Как, закрыв Максимку, объединить/присоединить его лимит к ЭКО?
clientage, добрый день. Объединение кредитных лимитов происходит по инициативе банка. Если клиент подпадает под данную акцию, его уведомляют об этом в виде смс или звонка и т.д. Могу уточнить возможность индивидуального согласования, но это будет не быстро.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:32
Искатель написав:
Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя
Искатель, ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33
Alfa_Bank написав:
Искатель
форум чекає вашої перемоги!
greenozon
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