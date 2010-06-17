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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6705670667076708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:17

у меня два лимита: по ЭКО и по Максимке. Как, закрыв Максимку, объединить/присоединить его лимит к ЭКО?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:18

  anikola13 написав:
  Alfa_Bank написав:
  slasva написав:А свою основную максимум также можно перевыпустить бесплатно?

slasva, доброе утро. Да.

А можно только максимум? А Эко и коннект?
Какая стоимость перевыпуска осной/дополнительной с чипом и пейпассом?

anikola13, добрый день. Эта информация касается только карты Максимум. Тарифы по картам можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/credits/cards/tarifi-ta-umovi-3.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:24

  clientage написав:у меня два лимита: по ЭКО и по Максимке. Как, закрыв Максимку, объединить/присоединить его лимит к ЭКО?

clientage, добрый день. Объединение кредитных лимитов происходит по инициативе банка. Если клиент подпадает под данную акцию, его уведомляют об этом в виде смс или звонка и т.д. Могу уточнить возможность индивидуального согласования, но это будет не быстро.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:32

  Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя :)

Искатель, ответила в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Искатель


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greenozon
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