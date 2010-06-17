Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:09

Буквально вчера обрадовался, что кредитку можно погашать орешками, а сегодня - получи фашист гранату.Ну вот кому могут понадобиться мутные категории типа прекрасы или сад? Или Альфа всерьёз считает, что своим запутанными орехами может тагяться со своими 2,4% против пудры с 5% на одежду?Или те же мутные орехи на азс против живых денег в идее? Наверное считает, что на 0,22 %, которые можно СРУБИТЬ, покупая в аптеках по будням, вместо викендом по выходным, или пудрой в любое время, клиенты с удовольствием позаряться, чтобы потом ещё совершить танец с бубном, для отоваривания наваренных деньжишь?Я уже не говорю о том, что эти вшивые кредитки обрезанны до 30 дней грейса, в отличие от тазика, идеи или акцента.Прискорбно наблюдать, как эра одного из лучших банка по карточному кредитованнию окончательно закатывается