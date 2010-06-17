Буквально вчера обрадовался, что кредитку можно погашать орешками, а сегодня - получи фашист гранату. Ну вот кому могут понадобиться мутные категории типа прекрасы или сад? Или Альфа всерьёз считает, что своим запутанными орехами может тагяться со своими 2,4% против пудры с 5% на одежду? Или те же мутные орехи на азс против живых денег в идее? Наверное считает, что на 0,22 %, которые можно СРУБИТЬ, покупая в аптеках по будням, вместо викендом по выходным, или пудрой в любое время, клиенты с удовольствием позаряться, чтобы потом ещё совершить танец с бубном, для отоваривания наваренных деньжишь? Я уже не говорю о том, что эти вшивые кредитки обрезанны до 30 дней грейса, в отличие от тазика, идеи или акцента. Прискорбно наблюдать, как эра одного из лучших банка по карточному кредитованнию окончательно закатывается
BBC написав:Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.
Это еще почему? Можно с этого места чуточку подробнее? И при чем тут досрочное гашение рассрочек?
Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность. ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло
ересь. Досрочно погашённые рассрочки проходят по счету как расходные операции в этот рп, и погашаются как и все операции, только после рд. тут что то другое
Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак". Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП. Ну и жду ответа от уважаемой представителя
а можно ответ дословно?
ЗЫ а от офпреда хотелось бы получить актуальный на сейчас порядок гашения задолженности зашедшими деньгами.
mephala, добрый день. В данном случае, между внесением суммы для оплаты ОМП и гашением рассрочки, необходимо подождать немного (хотя бы 1 час), т.к. система не успевает обработать 2 разные операции погашения, что совершены в одно и то же время.
Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак". Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП. Ну и жду ответа от уважаемой представителя
Искатель, ответила в ЛС.
Вы позволите скопировать в общую ветку Ваш ответ? Думаю, он будет интересен и полезен многим.
Искатель написав:Разрешение на публикацию получено.
Вот полный текст ответа:
Alfa_Bank написав: Искатель, добрый день. По 26259003543069 - между пополнением и погашением рассрочек прошло 6 минут, д/с не успевают распределится за такое короткое время. Необходимо выжидать некий промежутков времени (хотя бы 1 час), прежде чем проводить расходные транзакции или погашать рассрочки. Аналогичная ситуация и по второму счету. Штрафы по 26259003543069 будут возвращены на счет в ближайшее время. Извините за ситуацию, что сложилась.
Извинения приняты. Думаю, информация будет очень полезна остальным. Немного смущает, что реально я сначала увидел проводку по счету (в выписке), а потом уже начал досрочно погашать рассрочки. Ну, теперь все знают, что это стоит разнести по разным дням.
От себя: если бы в "Альфе" все работники были такие, как наш уважаемый представитель, это был бы лучший банк в стране...
Интересный момент... хотя мы то давно знаем про эстонские регламенты и обработку транзакций час надо подождать - просто смешно
Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак". Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП. Ну и жду ответа от уважаемой представителя
Искатель, ответила в ЛС.
А можно ли осветить этот момент поподробнее в паблике? Разумеется, если уважаемый Искатель дает добро на публикацию.
Очень интересно ответ на вопрос - как именно такое получилось.
curiousobro, добрый день. Общую информацию по данному случае предоставила в ветке. Если Искатель посчитает нужным, опубликует конкретнее.