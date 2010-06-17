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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6708670967106711>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:09

Re: Альфа-Банк

Буквально вчера обрадовался, что кредитку можно погашать орешками, а сегодня - получи фашист гранату.
Ну вот кому могут понадобиться мутные категории типа прекрасы или сад? Или Альфа всерьёз считает, что своим запутанными орехами может тагяться со своими 2,4% против пудры с 5% на одежду?
Или те же мутные орехи на азс против живых денег в идее? Наверное считает, что на 0,22 %, которые можно СРУБИТЬ, покупая в аптеках по будням, вместо викендом по выходным, или пудрой в любое время, клиенты с удовольствием позаряться, чтобы потом ещё совершить танец с бубном, для отоваривания наваренных деньжишь? :evil:
Я уже не говорю о том, что эти вшивые кредитки обрезанны до 30 дней грейса, в отличие от тазика, идеи или акцента.
Прискорбно наблюдать, как эра одного из лучших банка по карточному кредитованнию окончательно закатывается :cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:14

  clientage написав:
  Искатель написав:
  BBC написав:Ваши деньги пошли на досрочное гашение рассрочек, а не на ОМП.


Это еще почему? Можно с этого места чуточку подробнее?
И при чем тут досрочное гашение рассрочек?

Вернее вы их не погасили, а отменили и т.о. у вас появилась новая текущая задолженность.
ОМП гасится только после РД, т.е. в ПП. Если вносить средства в РП (до РД), то гасится текущая задолженность, а ОМП будет "пересчитан". Вот интерестно как это в вашем случае произошло

ересь.
Досрочно погашённые рассрочки проходят по счету как расходные операции в этот рп, и погашаются как и все операции, только после рд.
тут что то другое
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:16

  mephala написав:
  Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя :)

а можно ответ дословно?

ЗЫ
а от офпреда хотелось бы получить актуальный на сейчас порядок гашения задолженности зашедшими деньгами.

mephala, добрый день. В данном случае, между внесением суммы для оплаты ОМП и гашением рассрочки, необходимо подождать немного (хотя бы 1 час), т.к. система не успевает обработать 2 разные операции погашения, что совершены в одно и то же время.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:17

  Stringer написав:Ну вот кому могут понадобиться мутные категории типа прекрасы или сад?

Прикрасы это же ювелирные имеются в виду? В КЮЗе можно затариваться?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:18

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя :)

Искатель, ответила в ЛС.


Вы позволите скопировать в общую ветку Ваш ответ?
Думаю, он будет интересен и полезен многим.

Искатель, да, конечно.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21

  Искатель написав:Разрешение на публикацию получено.

Вот полный текст ответа:

Alfa_Bank написав:
Искатель, добрый день. По 26259003543069 - между пополнением и погашением рассрочек прошло 6 минут, д/с не успевают распределится за такое короткое время. Необходимо выжидать некий промежутков времени (хотя бы 1 час), прежде чем проводить расходные транзакции или погашать рассрочки. Аналогичная ситуация и по второму счету. Штрафы по 26259003543069 будут возвращены на счет в ближайшее время. Извините за ситуацию, что сложилась.


Извинения приняты.
Думаю, информация будет очень полезна остальным.
Немного смущает, что реально я сначала увидел проводку по счету (в выписке), а потом уже начал досрочно погашать рассрочки.
Ну, теперь все знают, что это стоит разнести по разным дням.

От себя: если бы в "Альфе" все работники были такие, как наш уважаемый представитель, это был бы лучший банк в стране...

Интересный момент... хотя мы то давно знаем про эстонские регламенты и обработку транзакций :mrgreen: час надо подождать - просто смешно
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21

  curiousobro написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя :)

Искатель, ответила в ЛС.

А можно ли осветить этот момент поподробнее в паблике?
Разумеется, если уважаемый Искатель дает добро на публикацию.

Очень интересно ответ на вопрос - как именно такое получилось.

curiousobro, добрый день. Общую информацию по данному случае предоставила в ветке. Если Искатель посчитает нужным, опубликует конкретнее.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:21

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Вы позволите скопировать в общую ветку Ваш ответ?
Думаю, он будет интересен и полезен многим.

Искатель, да, конечно.


Уже опубликовал чуть раньше.
Теперь, как было обещано, жду возврат штрафов :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:23

  wig написав:
  Stringer написав:Ну вот кому могут понадобиться мутные категории типа прекрасы или сад?

Прикрасы это же ювелирные имеются в виду? В КЮЗе можно затариваться?

А вот это угадайка, все эти мутные нераспространенные категории - всегда лотерея. Сначала купите пакетик, посмотрите мсс, а потом уже решайте, затариваться или нет...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:24

  Stringer написав:А вот это угадайка, все эти мутные нераспространенные категории - всегда лотерея. Сначала купите пакетик, посмотрите мсс, а потом уже решайте, затариваться или нет...

Пакетик у них бесплатный. И, даже, коробочка.
wig
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