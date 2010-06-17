RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6708670967106711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:25

  Искатель написав:Разрешение на публикацию получено.

Вот полный текст ответа:

Alfa_Bank написав:
Искатель, добрый день. По 26259003543069 - между пополнением и погашением рассрочек прошло 6 минут, д/с не успевают распределится за такое короткое время. Необходимо выжидать некий промежутков времени (хотя бы 1 час), прежде чем проводить расходные транзакции или погашать рассрочки. Аналогичная ситуация и по второму счету. Штрафы по 26259003543069 будут возвращены на счет в ближайшее время. Извините за ситуацию, что сложилась.


Извинения приняты.
Думаю, информация будет очень полезна остальным.
Немного смущает, что реально я сначала увидел проводку по счету (в выписке), а потом уже начал досрочно погашать рассрочки.
Ну, теперь все знают, что это стоит разнести по разным дням.

От себя: если бы в "Альфе" все работники были такие, как наш уважаемый представитель, это был бы лучший банк в стране...

Искатель, спасибо за приятные слова.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:29

  Stringer написав:Интересный момент... хотя мы то давно знаем про эстонские регламенты и обработку транзакций :mrgreen: час надо подождать - просто смешно

Согласно ДКБО вообще в 1 день погашение списание чревато такими последствиями
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку.

хорошо, что не применяется
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 18.09.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:36

Alfa_Bank подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?
Карамболь
 
Повідомлень: 466
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:36

Re: Альфа-Банк

Я так понял, если переводить деньги по номеру счёта, клиенту Альфы из МАБа, то достаточно номера счёта и ФИО, а если из стороннего банка, то обязательно указывать ИНН получателя?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1552
З нами з: 18.05.16
Подякував: 206 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:02

  Карамболь написав:Alfa_Bank подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?

Карамболь, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается и со всех кредитных карт. Сумма остатка на счетах не учитывается в данном случае. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:08

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Могу уточнить возможность индивидуального согласования, но это будет не быстро.


А можно для меня уточнить? :)
Seva
 
Повідомлень: 84
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:09

  Фантом написав:Я так понял, если переводить деньги по номеру счёта, клиенту Альфы из МАБа, то достаточно номера счёта и ФИО, а если из стороннего банка, то обязательно указывать ИНН получателя?

Фантом, добрый день. Да, все верно. Платеж «По номеру счета» - нужно знать номер счета 2620 и ФИО получателя. Для пополнения карты Альфа-Банка с другого банка, нужно указать так же ИНН.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5622
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:12

  Alfa_Bank написав:
  Карамболь написав:Alfa_Bank подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?

Карамболь, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается и со всех кредитных карт. Сумма остатка на счетах не учитывается в данном случае. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается.

Понятно, спасибо. А сроки наступления этого события такие же как и для пакетных карт?
Карамболь
 
Повідомлень: 466
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6708670967106711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: -rx-, Alfa_Bank, antey718, MASolomko, skorpio123, slasva, Surz, vitaliy1111, Vorlon, Фантом і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 45, 46, 47
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
460 58532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 12:34
BankAlliance
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3378, 3379, 3380
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33796 4164531
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 12:31
Людина з вулиці
Місто Банк 1 ... 39, 40, 41
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
403 97784
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 11:32
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67107)
01.02.2019 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.