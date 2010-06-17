Искатель написав:Разрешение на публикацию получено.
Вот полный текст ответа:
Alfa_Bank написав: Искатель, добрый день. По 26259003543069 - между пополнением и погашением рассрочек прошло 6 минут, д/с не успевают распределится за такое короткое время. Необходимо выжидать некий промежутков времени (хотя бы 1 час), прежде чем проводить расходные транзакции или погашать рассрочки. Аналогичная ситуация и по второму счету. Штрафы по 26259003543069 будут возвращены на счет в ближайшее время. Извините за ситуацию, что сложилась.
Извинения приняты. Думаю, информация будет очень полезна остальным. Немного смущает, что реально я сначала увидел проводку по счету (в выписке), а потом уже начал досрочно погашать рассрочки. Ну, теперь все знают, что это стоит разнести по разным дням.
От себя: если бы в "Альфе" все работники были такие, как наш уважаемый представитель, это был бы лучший банк в стране...
Stringer написав:Интересный момент... хотя мы то давно знаем про эстонские регламенты и обработку транзакций час надо подождать - просто смешно
Согласно ДКБО вообще в 1 день погашение списание чревато такими последствиями
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку.
хорошо, что не применяется
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Карамболь написав:Alfa_Bank подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?
Карамболь, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается и со всех кредитных карт. Сумма остатка на счетах не учитывается в данном случае. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается.
Карамболь написав:Alfa_Bank подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?
Карамболь, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается и со всех кредитных карт. Сумма остатка на счетах не учитывается в данном случае. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается.
Понятно, спасибо. А сроки наступления этого события такие же как и для пакетных карт?