Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:36

Я так понял, если переводить деньги по номеру счёта, клиенту Альфы из МАБа, то достаточно номера счёта и ФИО, а если из стороннего банка, то обязательно указывать ИНН получателя?

Кто не пьёт, тот не рискует.