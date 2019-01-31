|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:22
Фантом написав: Alfa_Bank написав: Фантом написав:
Я так понял, если переводить деньги по номеру счёта, клиенту Альфы из МАБа, то достаточно номера счёта и ФИО, а если из стороннего банка, то обязательно указывать ИНН получателя?
Фантом, добрый день. Да, все верно. Платеж «По номеру счета» - нужно знать номер счета 2620 и ФИО получателя. Для пополнения карты Альфа-Банка с другого банка, нужно указать так же ИНН.
А если случайно перевести деньги по старым шаблонам, в которых указаны старые счета 2625 - деньги дойдут?
По старым реквизитам пока что также возможно пополнение карты, платеж будет зачислен.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:23
Seva написав: Alfa_Bank написав:
Могу уточнить возможность индивидуального согласования, но это будет не быстро.
А можно для меня уточнить?
Seva, напишите в ЛС детали, проверю возможно ли это.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:35
Alfa_Bank написав: Карамболь написав:Alfa_Bank
подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?
Карамболь, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается и со всех кредитных карт. Сумма остатка на счетах не учитывается в данном случае. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается.
Извиняюсь
, а не напомните условия для неактивных счетов ну или где почитать? Спасибо
-
Навигатор
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:42
Похожая ситуация как у Искателя. Выписка по кредитке:
31.01.2019 11:35 Погашення миттєвої розстрочки 1 009,64 UAH
31.01.2019 11:34 Погашення миттєвої розстрочки 1 000,00
31.01.2019 11:44 Часткове зняття з депозиту 2 010,64
Час не ждал. Теперь значит попал? РД сегодня. Пока все нормально.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:47
Alfa_Bank написав: Water написав: Alfa_Bank написав:
Water, добрый день. На данный момент операции с/на Доходный сейф не являются активными. Может, ранее была другая информация или был сбой, как указано во втором вашем скрине.
Яж и спрашиваю, с какого периода операции снятия/пополнения сдохсейфа не являются финансовыми для валютных карт?
Технический сбой объясняли тем, что комиссия была снята, несмотря на операции снятия/пополнения сейфа. И деньги таки вернули.
Раньше это 2017 год.
Сообщения от офпреда банки у меня сохранены в личке, это если банка попытается снова снять с меня комсу за неактивность.
Water, уточню, отпишусь.
Water, добрый день. К сожалению, не удалось узнать с какого периода были изменения по операциям с доходным сейфом для начисления комиссии за неактивный счет. Однако, в вязи с возникновением данного вопроса, коллеги еще раз пересмотрели ситуацию и решили все-таки снова сделать операции перевода средств с/на ДС активными финансовыми (при присутствии таких операций, комиссия за неактивный счет уже списана не будет).
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:49
vollena71 написав: Stringer написав:
Интересный момент... хотя мы то давно знаем про эстонские регламенты и обработку транзакций
час надо подождать - просто смешно
Согласно ДКБО вообще в 1 день погашение списание чревато такими последствиями
6.9. В разі, якщо Клієнтом протягом одного банківського дня здійснено операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів, та операції поповнення Клієнтом рахунку, в тому числі в послідовності, що вказана в цьому пункті, в першу чергу по Рахунку відображаються операції з поповнення Рахунку, а в другу чергу, операції зняття коштів в банкоматі/касі Банку та/або оплати товарів та/або послуг в торгівельній мережі, внаслідок чого видаткові операції за Рахунком, відображаються по Рахунку як здійснені за рахунок власних коштів Клієнта, якщо такі мали місце та підлягають оплаті Клієнтом відповідно до умов договору та Тарифів Банку.
хорошо, что не применяется
Я чисто интуитивно разношу все операции с алыными картами по времени - во второй половине рп никогда не плачу этой кредиткой, а с этими рассрочками вообще инициировал в начале расчетного периода, а погасил в предпоследний день.
Ну а теперь с теми надгрызенными орехами карта займёт свое достойное место рядом с моней...
пока не понадобится рассрочка на 85 дней за 60 грн
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8989
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 1271 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:49
lel написав:
Похожая ситуация как у Искателя. Выписка по кредитке:
31.01.2019 11:35 Погашення миттєвої розстрочки 1 009,64 UAH
31.01.2019 11:34 Погашення миттєвої розстрочки 1 000,00
31.01.2019 11:44 Часткове зняття з депозиту 2 010,64
Час не ждал. Теперь значит попал? РД сегодня. Пока все нормально.
У Вас не такая ситуация
Там было погашение ОМП+платежа по рассрочке (два в одном), а потом (!) - перевод рассрочек на досрочное погашение.
Вот это совпадение двух событий в течение одного дня и стало критичным. Надо было разнести это по разным дням, но... кто ж знал.
Вот теперь знаю.
Поскольку, как я понимаю, Вы погасили все сразу(под ноль), у Вас, насколько я понимаю, никаких вопросов возникнуть не должно. "Я так думаю" (с.Мимино)
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 2190
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:50
Seva написав:
Уважаемый оф. представитель!
С 7 числа Альфа разрешает покупать валюту онлайн. Это круто, но есть еще немного вопросов:
1) Будет ли отменено совершенно упоротое ограничение на входящий из-за рубежа p2p на валютные карты (которое, кстати, исключительно Альфовское изобретение, ни у каких других банков из числа тех, с которыми я сотрудничаю, его нет)?
2) Будет ли добавлена прямая конвертация из доллара в евро и наоборот (а не через продажу за гривны по курсу продажи и покупку за гривны по курсу покупки)? Закон это не запрещает, Сбербанк России делает.
3) Будут ли кэш-ины брать валюту, будут ли валютные банкоматы? (первое 100% законно, насчет второго не уверен)?
Seva, в части первого вопроса, пока все без изменений, правило действует.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:54
Stringer написав: wig написав: Stringer написав:
Ну вот кому могут понадобиться мутные категории типа прекрасы или сад?
Прикрасы это же ювелирные имеются в виду? В КЮЗе можно затариваться?
А вот это угадайка, все эти мутные нераспространенные категории - всегда лотерея. Сначала купите пакетик, посмотрите мсс, а потом уже решайте, затариваться или нет...
На счет КЮЗ не знаю, у Золотий вік в оушен плазе - 5944, подпадает под акцию.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:59
Навигатор написав: Alfa_Bank написав: Карамболь написав:Alfa_Bank
подскажите пожалуйста - у карт максимум ворлд хоть нет платы за неактивный счёт как это сделано по пакетным картам? А то может лучше закрыть максимки от греха подальше?
Карамболь, добрый день. Комиссия за неактивный счет списывается и со всех кредитных карт. Сумма остатка на счетах не учитывается в данном случае. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается.
Извиняюсь
, а не напомните условия для неактивных счетов ну или где почитать? Спасибо
Навигатор, добрый день. Комиссия списывается по счету, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции. Списание комиссии производится в рамках остатка собственных средств. В кредитный лимит/в несанкционированный овердрафт не списывается. Детали по сумме комиссии указаны в тарифах карты (можно просмотреть на сайте).
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5629
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15825
|2250649
|
П'ят 01 лют, 2019 13:51
V2
|
|1595
|346664
|
|
|460
|58554
|
|