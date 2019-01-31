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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:04
Alfa_Bank написав: AlexT написав:
Подскажите, если покупка в продуктовом супермаркете была сделана в 19:18 31.01.2019 на карту Максимум, то за неё придет кешбек по январским условиям?
AlexT, доброе утро. Cashback будет выплачен по операциям, которые прошли по выписке до 31.01.2019 (включительно). Покупки, которые будут списаны позже, не попадают под условия акции "Не відкладай життя на завтра" и по ним выплат не будет. Поскольку подключение к Cash`U CLUB с 1.02.2019, по данной покупке, к сожалению, не будет ни Cash`U, ни Cashback.
Вот это намахалово! Кто бы сомневался...
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:07
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:12
demichh написав:
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
В МАБе в "реквизитах" уже прямые реквизиты. Отлично!
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:13
lel написав:
Похожая ситуация как у Искателя. Выписка по кредитке:
31.01.2019 11:35 Погашення миттєвої розстрочки 1 009,64 UAH
31.01.2019 11:34 Погашення миттєвої розстрочки 1 000,00
31.01.2019 11:44 Часткове зняття з депозиту 2 010,64
Час не ждал. Теперь значит попал? РД сегодня. Пока все нормально.
Ну ситуация с РД и с концом РП принципиально разная.
Вангую, всё у вас будет ок, если выводили карту в 0 (на границу оставшихся рассрочек).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:22
demichh написав:
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
demichh, добрый день. Да, работает.
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