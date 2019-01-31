|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:04
Alfa_Bank написав: AlexT написав:
Подскажите, если покупка в продуктовом супермаркете была сделана в 19:18 31.01.2019 на карту Максимум, то за неё придет кешбек по январским условиям?
AlexT, доброе утро. Cashback будет выплачен по операциям, которые прошли по выписке до 31.01.2019 (включительно). Покупки, которые будут списаны позже, не попадают под условия акции "Не відкладай життя на завтра" и по ним выплат не будет. Поскольку подключение к Cash`U CLUB с 1.02.2019, по данной покупке, к сожалению, не будет ни Cash`U, ни Cashback.
Вот это намахалово! Кто бы сомневался...
-
Sagittarius
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 01.05.07
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:07
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1955
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:12
demichh написав:
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
В МАБе в "реквизитах" уже прямые реквизиты. Отлично!
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3968
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:13
lel написав:
Похожая ситуация как у Искателя. Выписка по кредитке:
31.01.2019 11:35 Погашення миттєвої розстрочки 1 009,64 UAH
31.01.2019 11:34 Погашення миттєвої розстрочки 1 000,00
31.01.2019 11:44 Часткове зняття з депозиту 2 010,64
Час не ждал. Теперь значит попал? РД сегодня. Пока все нормально.
Ну ситуация с РД и с концом РП принципиально разная.
Вангую, всё у вас будет ок, если выводили карту в 0 (на границу оставшихся рассрочек).
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:22
demichh написав:
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
demichh, добрый день. Да, работает.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:50
Alfa_Bank написав: demichh написав:
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
demichh, добрый день. Да, работает.
Только там реквизиты опять каличные (
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 27281
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3150 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:56
clientage написав: Alfa_Bank написав: demichh написав:
Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
demichh, добрый день. Да, работает.
Только там реквизиты опять каличные (
clientage, мы в курсе, работаем над исправлением.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:03
В приложении,когда заходишь в кэшью, пишет ошибка,нажимаешь Ок, всё работает дальше. Так должно быть? Карта, только, Максимум.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 563
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:13
mihasik написав:
В приложении,когда заходишь в кэшью, пишет ошибка,нажимаешь Ок, всё работает дальше. Так должно быть? Карта, только, Максимум.
mihasik, добрый день. Если клиент пользуется Супербонусами первый раз, то история выбора категорий Супербонусов за прошлый месяц будет пустая и будет выдавать ошибку "Что-то пошло не так. Давай попробуем позже." Просто жмите "ОК" и выбирайте нужные категории для расчета Супербонусов.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 445 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:32
Alfa_Bank написав: mephala написав: Искатель написав:
Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя
а можно ответ дословно?
ЗЫ
а от офпреда хотелось бы получить актуальный на сейчас порядок гашения задолженности зашедшими деньгами.
mephala, добрый день. В данном случае, между внесением суммы для оплаты ОМП и гашением рассрочки, необходимо подождать немного (хотя бы 1 час), т.к. система не успевает обработать 2 разные операции погашения, что совершены в одно и то же время.
все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4013
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bor
, Google Feedfetcher, imlex
, ishvara
, Kevin
, Lost
, Oktawa
, Pater
, slasva
, Stringer
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33797
|4164631
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15828
|2250793
|
П'ят 01 лют, 2019 16:18
bor
|
|1598
|346741
|
|