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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6711671267136714>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:04

  Alfa_Bank написав:
  AlexT написав:Подскажите, если покупка в продуктовом супермаркете была сделана в 19:18 31.01.2019 на карту Максимум, то за неё придет кешбек по январским условиям?

AlexT, доброе утро. Cashback будет выплачен по операциям, которые прошли по выписке до 31.01.2019 (включительно). Покупки, которые будут списаны позже, не попадают под условия акции "Не відкладай життя на завтра" и по ним выплат не будет. Поскольку подключение к Cash`U CLUB с 1.02.2019, по данной покупке, к сожалению, не будет ни Cash`U, ни Cashback.

Вот это намахалово! Кто бы сомневался...
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:07

Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:12

  demichh написав:Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?

В МАБе в "реквизитах" уже прямые реквизиты. Отлично!
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:13

  lel написав:Похожая ситуация как у Искателя. Выписка по кредитке:
31.01.2019 11:35 Погашення миттєвої розстрочки 1 009,64 UAH
31.01.2019 11:34 Погашення миттєвої розстрочки 1 000,00
31.01.2019 11:44 Часткове зняття з депозиту 2 010,64
Час не ждал. Теперь значит попал? РД сегодня. Пока все нормально.

Ну ситуация с РД и с концом РП принципиально разная.

Вангую, всё у вас будет ок, если выводили карту в 0 (на границу оставшихся рассрочек).
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:22

  demichh написав:Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?

demichh, добрый день. Да, работает.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:50

  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?

demichh, добрый день. Да, работает.

Только там реквизиты опять каличные (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:56

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:Прислали сообщение что изменились карточные счета с 2625** на 2620** Так теперь прямое пополнение работает на кредитки, а не через транзитный?

demichh, добрый день. Да, работает.

Только там реквизиты опять каличные (

clientage, мы в курсе, работаем над исправлением.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:03

В приложении,когда заходишь в кэшью, пишет ошибка,нажимаешь Ок, всё работает дальше. Так должно быть? Карта, только, Максимум.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:13

  mihasik написав:В приложении,когда заходишь в кэшью, пишет ошибка,нажимаешь Ок, всё работает дальше. Так должно быть? Карта, только, Максимум.

mihasik, добрый день. Если клиент пользуется Супербонусами первый раз, то история выбора категорий Супербонусов за прошлый месяц будет пустая и будет выдавать ошибку "Что-то пошло не так. Давай попробуем позже." Просто жмите "ОК" и выбирайте нужные категории для расчета Супербонусов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:32

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Искатель написав:Получил СМС-ку от банка в стиле "сам дурак".
Выберу свободную минуту, позвоню и попрошу ткнуть меня носом, где написано, что погашение - это не погашение ОМП.
Ну и жду ответа от уважаемой представителя :)

а можно ответ дословно?

ЗЫ
а от офпреда хотелось бы получить актуальный на сейчас порядок гашения задолженности зашедшими деньгами.

mephala, добрый день. В данном случае, между внесением суммы для оплаты ОМП и гашением рассрочки, необходимо подождать немного (хотя бы 1 час), т.к. система не успевает обработать 2 разные операции погашения, что совершены в одно и то же время.

все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.
mephala
 
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