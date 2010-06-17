Alfa_Bank написав: mephala написав: Alfa_Bank написав:
все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.
Порядок погашения тут не играет роли. Суть в том, что 2 операции (пополнение карты для гашения ОМП и погашения рассрочки) были сделаны за короткий промежуток времени. Система не смогла корректно обработать два платежа на погашение, совершенных почти одновременно. Если бы временной интервал был больше, ситуация бы не возникла. Очередность погашения дополнительно уточню и отпишусь.
Додаток 4 к ДКБО
3.4.13. Повернення заборгованості за Договором здійснюється згідно з наступною черговістю:
1. сплата суми простроченої Несанкціонованої кредитної заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;
2. сплата суми простроченої Санкціонованої заборгованості за відновлювальною кредитною лінією, що повертається Клієнтом шляхом здійснення ОМП, враховуючи проценти;
3. сплата суми простроченого Обов’язкового рівного платежу включаючи проценти та комісії в наступному порядку:
сума простроченої комісійної винагороди за надання виписок по Рахунку.
4. сплата суми Обов’язкового рівного платежу:
сума комісійної винагороди за надання виписок по Рахунку.
5. сплата суми ОМП за схемою погашення мінімальними платежами (ОМП);
6. сплата суми кредитного ліміту, що використаний в пос-терміналах пунктів продажу товарів та послуг на розрахункову дату останнього розрахункового періоду;
7. сплата суми кредитного ліміту, що використаний для отримання готівкових коштів в банкоматах та/або касах Банку/інших банків на розрахункову дату останнього розрахункового періоду;
8. сплата суми Несанкціонованої кредитної заборгованості за відновлювальною кредитною лінією, що повертається Клієнтом шляхом здійснення ОМП;
9. сплата суми Кредитного ліміту, що використаний в пос-терміналах пунктів продажу товарів та послуг;
10. сплата сум Кредитного ліміту, що використаний для отримання готівкових коштів в банкоматах та/або касах банків та інших комісій, зазначених в Тарифах, які є невід’ємною частиною Договору.
11. сплата пені за користування простроченою сумою Несанкціонованої кредитної та Санкціонованої заборгованості, за відновлювальною кредитною лінією, що повертається Клієнтом шляхом здійснення ОМП, враховуючи проценти;
12. сплата штрафу за прострочення сплати ОМП за схемою погашення мінімальними платежами (ОМП);
13. сплата штрафу за прострочення сплати Обов’язкового рівного платежу;
Черговість погашення для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
сума прострочених процентів за користування сумою Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
сплата простроченої частини суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
сума процентів за користування сумою Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
сплата частини суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
Дострокове повернення суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту».