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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6711671267136714

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Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:39

  mephala написав:все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.

Внесенные деньги ещё не успели пойти на погашение ОМП и задолженности прошлого грейспериода, лежали как свои. Досрочное погашение рассрочки списалось частично за счет этих как бы своих, частично за счет кредлимита. Соответственно гасить ОМП было уже нечем.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:44

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.

Порядок погашения тут не играет роли. Суть в том, что 2 операции (пополнение карты для гашения ОМП и погашения рассрочки) были сделаны за короткий промежуток времени. Система не смогла корректно обработать два платежа на погашение, совершенных почти одновременно. Если бы временной интервал был больше, ситуация бы не возникла. Очередность погашения дополнительно уточню и отпишусь.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:46

  vollena71 написав:
  mephala написав:все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.

Внесенные деньги ещё не успели пойти на погашение ОМП и задолженности прошлого грейспериода, лежали как свои. Досрочное погашение рассрочки списалось частично за счет этих как бы своих, частично за счет кредлимита. Соответственно гасить ОМП было уже нечем.

насколько я понимаю механика такова
1) на счет приходят деньги
2) алла смотрит какая структура долга по карте
3) уменьшает долг карты по видам задолженности согласно очередности

насколько помню предыдущий офпред выкладывал порядок гашения задолженности которая есть на карте. и ОМП там в перечне первых в очереди на гашение!!!
с какого перепугу рассрочки туда влезли первыми?

ЗЫ
от офпреда я так и не увидел очереди гашения по задолженности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:48

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.

Порядок погашения тут не играет роли. Суть в том, что 2 операции (пополнение карты для гашения ОМП и погашения рассрочки) были сделаны за короткий промежуток времени. Система не смогла корректно обработать два платежа на погашение, совершенных почти одновременно. Если бы временной интервал был больше, ситуация бы не возникла. Очередность погашения дополнительно уточню и отпишусь.

вы не правы.
есть долг по карте. состоящий из разных ее видов - ОМП, просрочка, наличка, торговые операции, грейс и тому подобное. так вот все это гасится в строгой последовательности которая определена банком.
и ОМП это тот долг который гасится одним из первых. при чем тут короткий промежуток времени?
так и скажите плякомастернаки забили болт на регламент и в первую очередь погасили рассрочки. что больше похоже на правду.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 01 лют, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:53

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
все равно у меня не складывается пазл. если Искатель понял в чем была заковыка то хотелось бы более подробных пояснений.
и вы так и не дали какой порядок гашения задолженности у аллы что бы понять что за чем гасится при внесении денег.

Порядок погашения тут не играет роли. Суть в том, что 2 операции (пополнение карты для гашения ОМП и погашения рассрочки) были сделаны за короткий промежуток времени. Система не смогла корректно обработать два платежа на погашение, совершенных почти одновременно. Если бы временной интервал был больше, ситуация бы не возникла. Очередность погашения дополнительно уточню и отпишусь.

Додаток 4 к ДКБО
3.4.13. Повернення заборгованості за Договором здійснюється згідно з наступною черговістю:
1. сплата суми простроченої Несанкціонованої кредитної заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;
2. сплата суми простроченої Санкціонованої заборгованості за відновлювальною кредитною лінією, що повертається Клієнтом шляхом здійснення ОМП, враховуючи проценти;
3. сплата суми простроченого Обов’язкового рівного платежу включаючи проценти та комісії в наступному порядку:
 сума простроченої комісійної винагороди за надання виписок по Рахунку.
4. сплата суми Обов’язкового рівного платежу:
 сума комісійної винагороди за надання виписок по Рахунку.
5. сплата суми ОМП за схемою погашення мінімальними платежами (ОМП);
6. сплата суми кредитного ліміту, що використаний в пос-терміналах пунктів продажу товарів та послуг на розрахункову дату останнього розрахункового періоду;
7. сплата суми кредитного ліміту, що використаний для отримання готівкових коштів в банкоматах та/або касах Банку/інших банків на розрахункову дату останнього розрахункового періоду;
8. сплата суми Несанкціонованої кредитної заборгованості за відновлювальною кредитною лінією, що повертається Клієнтом шляхом здійснення ОМП;
9. сплата суми Кредитного ліміту, що використаний в пос-терміналах пунктів продажу товарів та послуг;
10. сплата сум Кредитного ліміту, що використаний для отримання готівкових коштів в банкоматах та/або касах банків та інших комісій, зазначених в Тарифах, які є невід’ємною частиною Договору.
11. сплата пені за користування простроченою сумою Несанкціонованої кредитної та Санкціонованої заборгованості, за відновлювальною кредитною лінією, що повертається Клієнтом шляхом здійснення ОМП, враховуючи проценти;
12. сплата штрафу за прострочення сплати ОМП за схемою погашення мінімальними платежами (ОМП);
13. сплата штрафу за прострочення сплати Обов’язкового рівного платежу;
Черговість погашення для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
 сума прострочених процентів за користування сумою Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
 сплата простроченої частини суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
 сума процентів за користування сумою Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
 сплата частини суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту»;
 Дострокове повернення суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту».
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:54

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и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:02

  mephala написав:Alfa_Bank
и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?

mephala, если бы не было запрошено ручное списание рассрочек, то все бы было согласно списка. Но поскольку рассрочка была погашена вручную (и распределение по списку не успело пройти), система приступила к обработке ручного запроса от клиента.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:05

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?

mephala, если бы не было запрошено ручное списание рассрочек, то все бы было согласно списка. Но поскольку рассрочка была погашена вручную (и распределение по списку не успело пройти), система приступила к обработке ручного запроса от клиента.

в момент когда клиент руками вернул задолженность на карту по рассрочкам там уже был долг. в том и вопрос почему система игнорируя этот долг начала гасить рассрочки. а ведь очередность гашения задолженности клиента перед банком расписана в ДКБО. и там ничего не сказано про ручные действия клиента. банк обязан был гасить задолженность в порядке ним же самим и определенным.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:09

  mephala написав:в момент когда клиент руками вернул задолженность на карту по рассрочкам там уже был долг. в том и вопрос почему система игнорируя этот долг начала гасить рассрочки.


Хотите что бы они тут начали что то улучшать? :?
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кто знает где и как можно купить топливные подарочные карты по категории АЗС? Это только WOG прямо в кассе заправки?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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