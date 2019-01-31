На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:48
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:54
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:39
Теперь всё вроде встало на свои места.
Имхо Пункт 4 и есть наши рассрочки.
Он увеличился перед входящей проводкой (досрочное погашение рассрочки сработало). Поэтому когда пришли деньги, они до пункта 5 не добрались.
Для нас вывод совершенно прост: гасить рассрочки нужно перед РД, но после последнего дня РП
Да, мозги тут разминаются будь здоров...
Оформляйте карты Аллы - лекарство от деменции обеспечено
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:41
Получил, заказанную в прошлом месяце, допку в пакет "Комфорт" с пейпассом. Оформлял бесплатно. Говорили, что под акцию попал. Скажите, сейчас смотрю в тариф, пишет, что за допку 30 грн. Так ли это?
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