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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:48
Alfa_Bank написав: demichh написав:
Это же завтра станут доступны к заказу кредитки (допки) с чипом к максимумам ?
demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.
На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?
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Олег1964
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:54
Олег1964 написав: Alfa_Bank написав: demichh написав:
Это же завтра станут доступны к заказу кредитки (допки) с чипом к максимумам ?
demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.
На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?
Не правда!
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slasva
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:39
mephala написав:Alfa_Bank
и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?
Теперь всё вроде встало на свои места.
Имхо Пункт 4 и есть наши рассрочки.
Он увеличился перед входящей проводкой (досрочное погашение рассрочки сработало). Поэтому когда пришли деньги, они до пункта 5 не добрались.
Для нас вывод совершенно прост: гасить рассрочки нужно перед РД, но после последнего дня РП
Да, мозги тут разминаются будь здоров...
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curiousobro
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:41
Получил, заказанную в прошлом месяце, допку в пакет "Комфорт" с пейпассом. Оформлял бесплатно. Говорили, что под акцию попал. Скажите, сейчас смотрю в тариф, пишет, что за допку 30 грн. Так ли это?
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anikola13
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:08
curiousobro написав: mephala написав:Alfa_Bank
и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?
Теперь всё вроде встало на свои места.
Имхо Пункт 4 и есть наши рассрочки.
Он увеличился перед входящей проводкой (досрочное погашение рассрочки сработало). Поэтому когда пришли деньги, они до пункта 5 не добрались.
Для нас вывод совершенно прост: гасить рассрочки нужно перед РД, но после последнего дня РП
Да, мозги тут разминаются будь здоров...
Оформляйте карты Аллы - лекарство от деменции обеспечено
согласился. единственно что осталось загадкой - почему руками перенесенная рассрочка в п4 входит а та что переходит согласно графику не входит а сидит вместо этого в грейсе. но спишем это на причуды алки.
anikola13 написав:
Получил, заказанную в прошлом месяце, допку в пакет "Комфорт" с пейпассом. Оформлял бесплатно. Говорили, что под акцию попал. Скажите, сейчас смотрю в тариф, пишет, что за допку 30 грн. Так ли это?
если точно заказали в декабре то просите офпреда пнуть кого положено что бы вернули деньги
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mephala
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:13
mephala
Нет, оформлена январем 2019г.
Еще не активировал.
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anikola13
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:29
anikola13
акцию на январь что ли продлили? я в декабре заказывал
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mephala
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:33
mephala написав:anikola13
акцию на январь что ли продлили? я в декабре заказывал
горячка сказала, что да.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02
Alfa_Bank написав: clientage написав:
у меня два лимита: по ЭКО и по Максимке. Как, закрыв Максимку, объединить/присоединить его лимит к ЭКО?
clientage, добрый день. Объединение кредитных лимитов происходит по инициативе банка. Если клиент подпадает под данную акцию, его уведомляют об этом в виде смс или звонка и т.д. Могу уточнить возможность индивидуального согласования, но это будет не быстро.
А можете мне инд. попробывать согласовать? Сроки не важны.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11
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