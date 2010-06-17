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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6712671367146715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:48

  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:Это же завтра станут доступны к заказу кредитки (допки) с чипом к максимумам ? :)

demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.

На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:54

  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:
  demichh написав:Это же завтра станут доступны к заказу кредитки (допки) с чипом к максимумам ? :)

demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.

На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?

Не правда!
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:39

  mephala написав:Alfa_Bank
и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?

Теперь всё вроде встало на свои места.
Имхо Пункт 4 и есть наши рассрочки.

Он увеличился перед входящей проводкой (досрочное погашение рассрочки сработало). Поэтому когда пришли деньги, они до пункта 5 не добрались.

Для нас вывод совершенно прост: гасить рассрочки нужно перед РД, но после последнего дня РП :)

Да, мозги тут разминаются будь здоров...

Оформляйте карты Аллы - лекарство от деменции обеспечено :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:41

Получил, заказанную в прошлом месяце, допку в пакет "Комфорт" с пейпассом. Оформлял бесплатно. Говорили, что под акцию попал. Скажите, сейчас смотрю в тариф, пишет, что за допку 30 грн. Так ли это?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:08

  curiousobro написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
и как согласно этого списка списание рассрочек прошло раньше чем списало ОМП?

Теперь всё вроде встало на свои места.
Имхо Пункт 4 и есть наши рассрочки.

Он увеличился перед входящей проводкой (досрочное погашение рассрочки сработало). Поэтому когда пришли деньги, они до пункта 5 не добрались.

Для нас вывод совершенно прост: гасить рассрочки нужно перед РД, но после последнего дня РП :)

Да, мозги тут разминаются будь здоров...

Оформляйте карты Аллы - лекарство от деменции обеспечено :)

согласился. единственно что осталось загадкой - почему руками перенесенная рассрочка в п4 входит а та что переходит согласно графику не входит а сидит вместо этого в грейсе. но спишем это на причуды алки.

  anikola13 написав:Получил, заказанную в прошлом месяце, допку в пакет "Комфорт" с пейпассом. Оформлял бесплатно. Говорили, что под акцию попал. Скажите, сейчас смотрю в тариф, пишет, что за допку 30 грн. Так ли это?

если точно заказали в декабре то просите офпреда пнуть кого положено что бы вернули деньги
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:13

mephala
Нет, оформлена январем 2019г.
Еще не активировал.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:29

anikola13
акцию на январь что ли продлили? я в декабре заказывал
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:33

  mephala написав:anikola13
акцию на январь что ли продлили? я в декабре заказывал

горячка сказала, что да.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:у меня два лимита: по ЭКО и по Максимке. Как, закрыв Максимку, объединить/присоединить его лимит к ЭКО?

clientage, добрый день. Объединение кредитных лимитов происходит по инициативе банка. Если клиент подпадает под данную акцию, его уведомляют об этом в виде смс или звонка и т.д. Могу уточнить возможность индивидуального согласования, но это будет не быстро.

А можете мне инд. попробывать согласовать? Сроки не важны.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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