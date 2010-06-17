Деньгами или орехами?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:52
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:01
к чему это? не понял
кафе нету за февраль
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:02
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32
А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.
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