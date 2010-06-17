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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6713671467156716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:52

  Vorlon написав:14.02 УСІ ОТРИМАЮТЬ КЕШБЕК!
  • 10% на кафе та ресторани
  • 20% на виномаркети та кондитерку

Деньгами или орехами?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:52

Flamingo
Думаю, что ответ очевиден...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:01

  Vorlon написав:14.02 УСІ ОТРИМАЮТЬ КЕШБЕК!
  • 10% на кафе та ресторани
  • 20% на виномаркети та кондитерку


к чему это? не понял

кафе нету за февраль
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:02

  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:14.02 УСІ ОТРИМАЮТЬ КЕШБЕК!
  • 10% на кафе та ресторани
  • 20% на виномаркети та кондитерку


к чему это? не понял

Ко дню святого Валентина
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32

  slasva написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.

На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?

Не правда!

А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.
wig
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