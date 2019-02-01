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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:52
Flamingo
Думаю, что ответ очевиден...
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:01
Vorlon написав:14.02 УСІ ОТРИМАЮТЬ КЕШБЕК!
- 10% на кафе та ресторани
- 20% на виномаркети та кондитерку
к чему это? не понял
кафе нету за февраль
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32
slasva написав: Олег1964 написав: Alfa_Bank написав:
demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.
На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?
Не правда!
А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.
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wig
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:55
Кто-то платил сегодня в торговой сети кредиткой Максимум? Есть орехи?
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:21
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VetalUA
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:18
wig написав: slasva написав: Олег1964 написав:
На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?
Не правда!
А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.
Мне на горячке тоже несли что допок к кредитным картам не бывает, плюнул на них и заказал допку с чипом у своего перс. менеджера.
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demichh
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:21
VetalUA написав:
Начисляют
Спасибо, а то у меня с опозданием около получаса начислили и я уже начал волноваться
На пакетной дебетке всегда было мгновенным начисление...
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Vorlon
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