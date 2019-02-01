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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6714671567166717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:52

Flamingo
Думаю, что ответ очевиден...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:01

  Vorlon написав:14.02 УСІ ОТРИМАЮТЬ КЕШБЕК!
  • 10% на кафе та ресторани
  • 20% на виномаркети та кондитерку


к чему это? не понял

кафе нету за февраль
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:02

  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:14.02 УСІ ОТРИМАЮТЬ КЕШБЕК!
  • 10% на кафе та ресторани
  • 20% на виномаркети та кондитерку


к чему это? не понял

Ко дню святого Валентина
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:32

  slasva написав:
  Олег1964 написав:
  Alfa_Bank написав:demichh, доброе утро. Да, уже можно заказывать.

На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?

Не правда!

А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:55

Re: Альфа-Банк

Кто-то платил сегодня в торговой сети кредиткой Максимум? Есть орехи?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:21

http://www.picshare.ru/view/9853590/
Начисляют
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:18

  wig написав:
  slasva написав:
  Олег1964 написав:На ГЛ сказали, что допку можно оформить только к дебетной карте, а к кредитной Максимум нельзя. Это так?

Не правда!

А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.

Мне на горячке тоже несли что допок к кредитным картам не бывает, плюнул на них и заказал допку с чипом у своего перс. менеджера.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:21

  VetalUA написав:Начисляют

Спасибо, а то у меня с опозданием около получаса начислили и я уже начал волноваться :) На пакетной дебетке всегда было мгновенным начисление...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 01:58

алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 07:46

ЗГІДНО З ВИМОГАМИ НБУ

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Надо отдать должное предупредил за ранее-(даже смс не пожалел)-"Зручніше для поповнення використовувати номер картки"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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