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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6714671567166717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:28

Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3791
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:54

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
В моём случае- что бы не платить комиссию 1,8% в месяц.
lel
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 10.12.13
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Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:08

  IMPRINTER написав:алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )


Я запутался. Новые реквизиты (со своим ИННом и счетом 2620 прямым) уже можно давать кому-то для перечисления или нет?

У меня везде светятся 2620 новые.
Искатель
 
Повідомлень: 2191
З нами з: 22.02.16
Подякував: 312 раз.
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