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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 08:28
Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 02 лют, 2019 08:54
guntherhouse777 написав:Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
В моём случае- что бы не платить комиссию 1,8% в месяц.
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lel
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:08
IMPRINTER написав:
алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )
Я запутался. Новые реквизиты (со своим ИННом и счетом 2620 прямым) уже можно давать кому-то для перечисления или нет?
У меня везде светятся 2620 новые.
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Искатель
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