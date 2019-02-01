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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 08:28
Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 02 лют, 2019 08:54
guntherhouse777 написав:Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
В моём случае- что бы не платить комиссию 1,8% в месяц.
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lel
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:08
IMPRINTER написав:
алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )
Я запутался. Новые реквизиты (со своим ИННом и счетом 2620 прямым) уже можно давать кому-то для перечисления или нет?
У меня везде светятся 2620 новые.
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Искатель
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:38
Искатель написав: IMPRINTER написав:
алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )
Я запутался. Новые реквизиты (со своим ИННом и счетом 2620 прямым) уже можно давать кому-то для перечисления или нет?
У меня везде светятся 2620 новые.
да на утро светятся сова 2620 )
з.ы. да можете ... я думаю что на старый 2625 через старый транзитник тоже будет заходить .. или на новые но на прямые
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IMPRINTER
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Додано: Суб 02 лют, 2019 12:41
demichh написав:
Не правда!
А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.[/quote]
Мне на горячке тоже несли что допок к кредитным картам не бывает, плюнул на них и заказал допку с чипом у своего перс. менеджера.[/quote]
Может оффпред разъяснит?
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Олег1964
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Додано: Суб 02 лют, 2019 14:54
Как с Альфы деньги через р2р сейчас забрать? Выскакивает окно с 3д секюром, который не приходит.
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Andrew75
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:08
Andrew75 написав:
Как с Альфы деньги через р2р сейчас забрать? Выскакивает окно с 3д секюром, который не приходит.
Наверно никак.
Сегодня утром платил с визы - смс приходил и платеж прошел.
Позвонить на гарячку или пробовать ещё раз попозже.
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curiousobro
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