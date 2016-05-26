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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6715671667176718>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:28

Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:54

Re: Альфа-Банк

guntherhouse777 написав:Искатель,
А зачем гасить досрочно рассрочки?
В моём случае- что бы не платить комиссию 1,8% в месяц.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:08

  IMPRINTER написав:алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )


Я запутался. Новые реквизиты (со своим ИННом и счетом 2620 прямым) уже можно давать кому-то для перечисления или нет?

У меня везде светятся 2620 новые.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:38

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:алла снова откатила все счета на 2625 ) в МАБе снова отображаются, но при єтом в разделе реквизиты показывает прямые )


Я запутался. Новые реквизиты (со своим ИННом и счетом 2620 прямым) уже можно давать кому-то для перечисления или нет?

У меня везде светятся 2620 новые.


да на утро светятся сова 2620 )

з.ы. да можете ... я думаю что на старый 2625 через старый транзитник тоже будет заходить .. или на новые но на прямые
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:41

  demichh написав:Не правда!

А еще говорят, что чипованных допок к Максимке вообще нет, что допки оформлюятся только в отделении, а если будешь быковать и настаивать - включат две страховки те на Максим. Это все я лично сегодня выслушал.[/quote]
Мне на горячке тоже несли что допок к кредитным картам не бывает, плюнул на них и заказал допку с чипом у своего перс. менеджера.[/quote]

Может оффпред разъяснит?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:54

Re: Альфа-Банк

Как с Альфы деньги через р2р сейчас забрать? Выскакивает окно с 3д секюром, который не приходит.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:08

  Andrew75 написав:Как с Альфы деньги через р2р сейчас забрать? Выскакивает окно с 3д секюром, который не приходит.

Наверно никак.

Сегодня утром платил с визы - смс приходил и платеж прошел.

Позвонить на гарячку или пробовать ещё раз попозже.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:20

Re: Альфа-Банк

Подскажите по Максимке, сейчас орехи начисляются. За свои тоже?
А то тупанул, закинул больше чем нужно, не хочется без профита их тратить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:21

  Фантом написав:Подскажите по Максимке, сейчас орехи начисляются. За свои тоже?
А то тупанул, закинул больше чем нужно, не хочется без профита их тратить.

За любые должны начисляться.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:25

Vorlon Это хорошо. Пойду в Спортмастер. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Подякував: 207 раз.
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