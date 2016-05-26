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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:35
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40
Так этож придется карту использовать как основную. Чтоб постоянно было много разных покупок. А это не интересно с этой картой.
Додано: Суб 02 лют, 2019 19:50
Re: Альфа-Банк
если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?
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