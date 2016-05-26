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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6715671667176718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:21

Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28

  mihasik написав:Орехи не сгорают? Можно долго копить ?

Золотое правило - выводить сразу как появляется возможность, ведь все может измениться в любой момент.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:35

  mihasik написав:Орехи не сгорают? Можно долго копить ?

учитывая два правила программы:
1) могут закрыть когда захотят
2) накопление могут полностью аннулировать если захотят

то я бы выводил только появляется возможность.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Орехи не сгорают? Можно долго копить ?

Золотое правило - выводить сразу как появляется возможность, ведь все может измениться в любой момент.

Так этож придется карту использовать как основную. Чтоб постоянно было много разных покупок. А это не интересно с этой картой.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:50

Re: Альфа-Банк

если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:57

  Бекас написав:если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?

Ну например отдать жене или ребенку и поставить туда лимит.

Или чтобы использовать как интернет карту с отдельным лимитом, ведь у Аллы до сих пор нет возможности выставить интернет лимит, так что приходится так извращаться.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:05

Re: Альфа-Банк

понятно
Бекас
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