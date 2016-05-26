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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:21
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
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mihasik
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28
mihasik написав:
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
Золотое правило - выводить сразу как появляется возможность, ведь все может измениться в любой момент.
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curiousobro
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:35
mihasik написав:
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
учитывая два правила программы:
1) могут закрыть когда захотят
2) накопление могут полностью аннулировать если захотят
то я бы выводил только появляется возможность.
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mephala
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40
curiousobro написав: mihasik написав:
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
Золотое правило - выводить сразу как появляется возможность, ведь все может измениться в любой момент.
Так этож придется карту использовать как основную. Чтоб постоянно было много разных покупок. А это не интересно с этой картой.
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mihasik
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:50
если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?
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Бекас
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:57
Бекас написав:
если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?
Ну например отдать жене или ребенку и поставить туда лимит.
Или чтобы использовать как интернет карту с отдельным лимитом, ведь у Аллы до сих пор нет возможности выставить интернет лимит, так что приходится так извращаться.
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curiousobro
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:05
понятно
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Бекас
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