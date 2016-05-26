Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:21
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
mihasik
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:28
mihasik написав:
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
Золотое правило - выводить сразу как появляется возможность, ведь все может измениться в любой момент.
curiousobro
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:35
mihasik написав:
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
учитывая два правила программы:
1) могут закрыть когда захотят
2) накопление могут полностью аннулировать если захотят
то я бы выводил только появляется возможность.
mephala
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:40
curiousobro написав: mihasik написав:
Орехи не сгорают? Можно долго копить ?
Золотое правило - выводить сразу как появляется возможность, ведь все может измениться в любой момент.
Так этож придется карту использовать как основную. Чтоб постоянно было много разных покупок. А это не интересно с этой картой.
mihasik
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:50
если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?
Бекас
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:57
Бекас написав:
если я правильно понял, то допки -это дополнительные карты?
а с какой целью их делают?
Ну например отдать жене или ребенку и поставить туда лимит.
Или чтобы использовать как интернет карту с отдельным лимитом, ведь у Аллы до сих пор нет возможности выставить интернет лимит, так что приходится так извращаться.
curiousobro
Повідомлень: 1698
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:05
понятно
Бекас
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:14
antey718 написав: Stringer написав: wig написав:
Прикрасы это же ювелирные имеются в виду? В КЮЗе можно затариваться?
А вот это угадайка, все эти мутные нераспространенные категории - всегда лотерея. Сначала купите пакетик, посмотрите мсс, а потом уже решайте, затариваться или нет...
На счет КЮЗ не знаю, у Золотий вік в оушен плазе - 5944, подпадает под акцию.
РТМ
тоже насчитывает орехи за прикрасы. мсс 5944
novichok
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:25
Если не пользоваться картами, а только погашать рассрочки, банк заспамит рекламными сообщениями в неприличных объемах. И даже придумает перевыпуск несуществующих карт, лишь бы о себе лишний раз напомнить...
Может нужно учиться ценить клиента?!
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:39
Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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vadymbanker
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