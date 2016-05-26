vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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У каждого своё понятие выгоды. Есть много разных кредиток, а не только две названных. Вот чем интересен Моно, если там за кредитные дают 1% грязными на две категории? Как по мне, то ничем! Но вот Альфа даёт повышенный процент за кредитные. А за свои и в Альфе не придётся платить никаких 60 гривен абонплаты.
И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...