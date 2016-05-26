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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6716671767186719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:51

  vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...

Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

У каждого своё понятие выгоды. Есть много разных кредиток, а не только две названных. Вот чем интересен Моно, если там за кредитные дают 1% грязными на две категории? Как по мне, то ничем! Но вот Альфа даёт повышенный процент за кредитные. А за свои и в Альфе не придётся платить никаких 60 гривен абонплаты.

И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:09

смс повідомлення

Маю запитання до офпреда, в мене по Тревел карті відключені смс повідомлення, з першого дня але вони продовжують надходити (не всі, но напевно кожна третя операція).
Чому вони приходять -?
Чи не знімуть з мене плату за смс - ?
ukr0014959
 
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  #<1 ... 6716671767186719
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