vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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У каждого своё понятие выгоды. Есть много разных кредиток, а не только две названных. Вот чем интересен Моно, если там за кредитные дают 1% грязными на две категории? Как по мне, то ничем! Но вот Альфа даёт повышенный процент за кредитные. А за свои и в Альфе не придётся платить никаких 60 гривен абонплаты.
И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...
Маю запитання до офпреда, в мене по Тревел карті відключені смс повідомлення, з першого дня але вони продовжують надходити (не всі, но напевно кожна третя операція). Чому вони приходять -? Чи не знімуть з мене плату за смс - ?
vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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Тому кто юзает только повышенные категории, такая карта не подходит.
vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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если пополнять через банкомат, то можно до 25. Но лучше до 17:00 в операционный день до 25. т.е. около 21-23 числа
сейчас в моно только цветы в основном. И книги вместо дров или на Амазоне что-то купить, но там нету ничего интересного из предложений
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)