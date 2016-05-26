vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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У каждого своё понятие выгоды. Есть много разных кредиток, а не только две названных. Вот чем интересен Моно, если там за кредитные дают 1% грязными на две категории? Как по мне, то ничем! Но вот Альфа даёт повышенный процент за кредитные. А за свои и в Альфе не придётся платить никаких 60 гривен абонплаты.
И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...
Маю запитання до офпреда, в мене по Тревел карті відключені смс повідомлення, з першого дня але вони продовжують надходити (не всі, но напевно кожна третя операція). Чому вони приходять -? Чи не знімуть з мене плату за смс - ?
vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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Тому кто юзает только повышенные категории, такая карта не подходит.
vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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если пополнять через банкомат, то можно до 25. Но лучше до 17:00 в операционный день до 25. т.е. около 21-23 числа
сейчас в моно только цветы в основном. И книги вместо дров или на Амазоне что-то купить, но там нету ничего интересного из предложений
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
2XL написав:Если не пользоваться картами, а только погашать рассрочки, банк заспамит рекламными сообщениями в неприличных объемах. И даже придумает перевыпуск несуществующих карт, лишь бы о себе лишний раз напомнить...
Хотите сказать, что если активно пользоваться, то такое не приходит? Ой сомневаюсь что-то. Представитель говорил, что через заявление в отделении можно от спама отписаться. Всё для удобства населения.
vadymbanker написав:Скажите кто-то считал выгодно теперь пользоваться максимум картой?? Учитывая, что всего 30 дней льготного периода, чтоб не платить ₴60. Бонусы эти выгодны или что попала, по моему это бред, теперь снова надо на моно переходить, так-как до 62 дней льготный период и погашать можно в самый последний календарный день, а не морочится за два дня как в альфе, а если еще рд выходной...
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У каждого своё понятие выгоды. Есть много разных кредиток, а не только две названных. Вот чем интересен Моно, если там за кредитные дают 1% грязными на две категории? Как по мне, то ничем! Но вот Альфа даёт повышенный процент за кредитные. А за свои и в Альфе не придётся платить никаких 60 гривен абонплаты.
И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...
где надписано что альфа дает повышенный процент за кредитные??? Это в максимум?
Друзья, хотел поинтересоваться: стоит ли (в целях кешбека) открывать карточку Максимум преимущественно по категориям строительные материалы / солярка? Или есть варианты другие с бесплатным обслуживанием? У меня есть карты mono, a-bank и приват - но таких категорий нет. Ещё думал об Б5 от ТАС...
mazurkevych написав:Друзья, хотел поинтересоваться: стоит ли (в целях кешбека) открывать карточку Максимум преимущественно по категориям строительные материалы / солярка? Или есть варианты другие с бесплатным обслуживанием? У меня есть карты mono, a-bank и приват - но таких категорий нет. Ещё думал об Б5 от ТАС...
С такими запросами нужна Б5, а лучше викенд от ТАС,в добавок к имеющимся.