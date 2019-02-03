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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:04
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:40
Re: Альфа-Банк
По состоянию на 10:00 в МАБе Р2Р на карту ФГВФЛ оклоняются,
СЭП по шаблону не уходит - ошибка. Только у меня так?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:48
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16
Re: Альфа-Банк
Кто отправлял СЭП по новым реквизитам? Раньше заходил до 10.00,а сейчас как?Три банковских дня ждать? Вчера, с карт Привата были отправлены два СЭПа на Комфорт и на Моно. Тот, который был отправлен на Моно, зашёл в 9.35, на Комфорте до сих пор пусто. На Комфорт платеж отправлялся по новым реквизитам. Это нормально?
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:34
Альфа-Банк
Реквизиты в приложение альфы(iOS) не правильные, все кто по ним отправлял должны деньги вернутся по сути. В реквизитах указано получатель - альфа банк, когда должны быть указаны ФИО и вместо егрпоу должен быть инн получателя, так-как теперь деньги отправляются напрямую на счет 2620 физ. лица, а не через транзитник банка. Составил заявку в субботу в колл центре по поводу этого, пока не исправили. Не аккуратные конечно, не внимательные. Чисто по русски...
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