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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6717671867196720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:04

  vadymbanker написав:
Vorlon написав:И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...

Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk

И да, настройте свою тапахрень, чтобы мы не читали её рекламу в каждом вашем сообщении...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:40

Re: Альфа-Банк

По состоянию на 10:00 в МАБе Р2Р на карту ФГВФЛ оклоняются,
СЭП по шаблону не уходит - ошибка. Только у меня так? ;)
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:48

  konokrad написав:По состоянию на 10:00 в МАБе Р2Р на карту ФГВФЛ оклоняются,
СЭП по шаблону не уходит - ошибка. Только у меня так? ;)

Я пытался сделать платежик около 10 и был отказ. В половину 11 все прошло.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:06

Вчера отправил сэп с моно на 2620 альфы, ещё не дошел.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:16

Re: Альфа-Банк

Кто отправлял СЭП по новым реквизитам? Раньше заходил до 10.00,а сейчас как?Три банковских дня ждать? Вчера, с карт Привата были отправлены два СЭПа на Комфорт и на Моно. Тот, который был отправлен на Моно, зашёл в 9.35, на Комфорте до сих пор пусто. На Комфорт платеж отправлялся по новым реквизитам. Это нормально?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17

  mihasik написав:Вчера отправил сэп с моно на 2620 альфы, ещё не дошел.

И поддержка Альфы его не видит)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:34

Альфа-Банк

allaliu написав:
  mihasik написав:Вчера отправил сэп с моно на 2620 альфы, ещё не дошел.

И поддержка Альфы его не видит)
Реквизиты в приложение альфы(iOS) не правильные, все кто по ним отправлял должны деньги вернутся по сути. В реквизитах указано получатель - альфа банк, когда должны быть указаны ФИО и вместо егрпоу должен быть инн получателя, так-как теперь деньги отправляются напрямую на счет 2620 физ. лица, а не через транзитник банка. Составил заявку в субботу в колл центре по поводу этого, пока не исправили. Не аккуратные конечно, не внимательные. Чисто по русски...
vadymbanker
 
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