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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6718671967206721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:10

  mihasik написав:
  Vorlon написав:vadymbanker
Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть :)

Оф.пред. писала,что ещё можно по старой тропе отправлять

А як нова по 2620...працює?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:32

  vadymbanker написав:
allaliu написав:
  mihasik написав:Вчера отправил сэп с моно на 2620 альфы, ещё не дошел.

И поддержка Альфы его не видит)
Реквизиты в приложение альфы(iOS) не правильные, все кто по ним отправлял должны деньги вернутся по сути. В реквизитах указано получатель - альфа банк, когда должны быть указаны ФИО и вместо егрпоу должен быть инн получателя, так-как теперь деньги отправляются напрямую на счет 2620 физ. лица, а не через транзитник банка. Составил заявку в субботу в колл центре по поводу этого, пока не исправили. Не аккуратные конечно, не внимательные. Чисто по русски...

А когда деньги должны вернуться? От банка зависит? (Моно)
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:37

Re: Альфа-Банк

А када должны зачислить последний неореховый кишмиш по Максимке?
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lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:39

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:А када должны зачислить последний неореховый кишмиш по Максимке?
До 7-го
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09

Re: Альфа-Банк

подскажите орехи считаются по Дате операции или Дате проводки?
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:13

Re: Альфа-Банк

anis написав:подскажите орехи считаются по Дате операции или Дате проводки?

Операції, відразу онлайн.
stryzhko
 
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