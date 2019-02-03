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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:10
mihasik написав: Vorlon написав:vadymbanker
Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть
Оф.пред. писала,что ещё можно по старой тропе отправлять
А як нова по 2620...працює?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:32
vadymbanker написав: allaliu написав: mihasik написав:
Вчера отправил сэп с моно на 2620 альфы, ещё не дошел.
И поддержка Альфы его не видит)
Реквизиты в приложение альфы(iOS) не правильные, все кто по ним отправлял должны деньги вернутся по сути. В реквизитах указано получатель - альфа банк, когда должны быть указаны ФИО и вместо егрпоу должен быть инн получателя, так-как теперь деньги отправляются напрямую на счет 2620 физ. лица, а не через транзитник банка. Составил заявку в субботу в колл центре по поводу этого, пока не исправили. Не аккуратные конечно, не внимательные. Чисто по русски...
А когда деньги должны вернуться? От банка зависит? (Моно)
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mihasik
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:37
А када должны зачислить последний неореховый кишмиш по Максимке?
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lov2108
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:39
lov2108 написав:А када должны зачислить последний неореховый кишмиш по Максимке?
До 7-го
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stryzhko
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09
подскажите орехи считаются по Дате операции или Дате проводки?
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anis
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:13
anis написав:подскажите орехи считаются по Дате операции или Дате проводки?
Операції, відразу онлайн.
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stryzhko
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:24
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав: Vorlon написав:vadymbanker
Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть
Оф.пред. писала,что ещё можно по старой тропе отправлять
А як нова по 2620...працює?
Поддержка сказала, регламент 3 раб.дня. В приложении всё корректно указано, за ИНН ни слова. Ждём.
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mihasik
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