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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6719672067216722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:09

  stryzhko написав:
Alfa_Bank написав: Дополнительную карту к кредитной можно заказать через отделение Банка аналогично как и к дебитной карте :oops:

Так це Ви знаєте, а у багатьох відділеннях про це й не чули)))

Тут в конце жирными буквами написано :)
https://alfabank.ua/ru/about/press/kreditna-karta-maksimum-priyednuyetsya-do-programi-loyalnost-3079
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:13

  Smitten написав:
  Квесторе_поверніться написав:А як нова по 2620...працює?

Да

Скільки часу платьожик йде?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:13

Re: Альфа-Банк

А исходящий СЭП по-прежнему по расписанию ходит? Или уже как у людей?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:18

[дилетант в теме]

Скажите, то, что в пакете "Ультра" новые счета (2620****) по гривневой и по долларовой карте совпадают -- это ок, или очередной глюк?

Не будет ли проблем с зачислением?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:20

  mihasik написав:
  Vorlon написав:vadymbanker
Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть :)

Оф.пред. писала,что ещё можно по старой тропе отправлять

Только не ясно, как долго можно еще ходить по старой тропе.
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