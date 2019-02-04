Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:09
stryzhko написав: Alfa_Bank написав:
Дополнительную карту к кредитной можно заказать через отделение Банка аналогично как и к дебитной карте
Так це Ви знаєте, а у багатьох відділеннях про це й не чули)))
Тут в конце жирными буквами написано
https://alfabank.ua/ru/about/press/kreditna-karta-maksimum-priyednuyetsya-do-programi-loyalnost-3079
demichh
Повідомлень: 1957
З нами з: 09.12.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 97 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:13
Smitten написав: Квесторе_поверніться написав:
А як нова по 2620...працює?
Да
Скільки часу платьожик йде?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27547
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1401 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:13
А исходящий СЭП по-прежнему по расписанию ходит? Или уже как у людей?
Seva
Повідомлень: 85
З нами з: 16.03.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:18
[дилетант в теме]
Скажите, то, что в пакете "Ультра" новые счета (2620****) по гривневой и по долларовой карте совпадают -- это ок, или очередной глюк? Не будет ли проблем с зачислением?
Driver
Повідомлень: 132
З нами з: 13.06.16
Подякував: 51 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:20
mihasik написав: Vorlon написав: vadymbanker
Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть
Оф.пред. писала,что ещё можно по старой тропе отправлять
Только не ясно, как долго можно еще ходить по старой тропе.
guntherhouse777
Повідомлень: 3795
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15849
2253115
1944
608415
33825
4167595