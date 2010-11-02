Квесторе_поверніться написав:А як нова по 2620...працює?
Да
Скільки часу платьожик йде?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Vorlon написав:vadymbanker Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть
так там ЕЩЁ один прикол! Если таки в приложухе в реквизитах клацнуть по пимпочке Скопировать, то... копируются ДРУГИЕ реквизиты... Вернее указываются ПОЛЬНОСТЬЮ ПРАВИЛЬНЫЕ предыдущие транзитные реквизиты, но счет в Назначении уже указан 2620хх Т.е. на текущий момент Адка предлагает ТРИ варианта реквизитофф... Это точно банковское учреждение, ксива есть, кошерная?
Vorlon написав:vadymbanker Кто не первый год отправляет СЭПы, тот и так всё понял как должно быть
так там ЕЩЁ один прикол! Если таки в приложухе в реквизитах клацнуть по пимпочке Скопировать, то... копируются ДРУГИЕ реквизиты... Вернее указываются ПОЛЬНОСТЬЮ ПРАВИЛЬНЫЕ предыдущие транзитные реквизиты, но счет в Назначении уже указан 2620хх Т.е. на текущий момент Адка предлагает ТРИ варианта реквизитофф... Это точно банковское учреждение, ксива есть, кошерная?
Списал всё как написано в реквизитах. Вчера отправил. Ни там ни там~нет. Завтра РД. Кто дурак?
Главное, всегда за веткой слежу, а ту ситуацию пропустил мимо. Не обратил особого внимания, Пока самого не коснулось. Так теперь где ждать деньги с какой стороны хоть? Моно пишет сегодня отправились. 3 дня ждать...