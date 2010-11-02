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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6720672167226723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:32

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Списал всё как написано в реквизитах. Вчера отправил. Ни там ни там~нет. Завтра РД. Кто дурак?

Вы серьёооознА? Зачем вы это сделали? Ужас.
Хай ОфПред теперь разруливает!! :twisted:
Ганьба Адке!

ПС. см. viewtopic.php?p=4552087#p4552087
Это годные прямые рек-ты для любого 2620хх
И транзитник тоже еще работает (там 2625 по-старому, в Назначении)

Главное, всегда за веткой слежу, а ту ситуацию пропустил мимо. Не обратил особого внимания, Пока самого не коснулось.
Так теперь где ждать деньги с какой стороны хоть? Моно пишет сегодня отправились. 3 дня ждать...

Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно
Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать
Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки :evil:

Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! :evil:
Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37

  clientage написав:Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно
Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать
Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки :evil:

Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! :evil:
Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить :evil:

Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:38

  lel написав:Во избежания недоразумений с новыми реквизитами пополнил по П2П дебитку, затем депозит и уже с него снял на кредитку. Куча ненужных проводок- но точно все зашло.

Но только лимиты п2п на вес золота. Месяц тока начался.
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VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:40

  mihasik написав:
  clientage написав:Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно
Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать
Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки :evil:

Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! :evil:
Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить :evil:

Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?

У ОфПреда в торбе :lol:
У неё есть специальная торба для форумчан :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27298
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  #<1 ... 6720672167226723
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