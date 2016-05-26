Главное, всегда за веткой слежу, а ту ситуацию пропустил мимо. Не обратил особого внимания, Пока самого не коснулось. Так теперь где ждать деньги с какой стороны хоть? Моно пишет сегодня отправились. 3 дня ждать...
Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки
Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить
clientage написав:Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки
Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить
Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?
clientage написав:Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки
Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить
Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?
У ОфПреда в торбе У неё есть специальная торба для форумчан
Квесторе_поверніться написав:Скільки часу платьожик йде?
из Форварда через 3 часа дошел
Ну і Ок.
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