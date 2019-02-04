Конфіскація призначається за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу. Не застосовується до неповнолітніх.
Rainbow написав:Помітив ось таку штуку, 31.01.2019 31.01.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 21,10
Карта хоч в мінус не піде? І яку максимальну сумму могла Алла конфіскувати?
Если КК Максимум
Розрахунково - касове обслуговування неактивного рахунку ЕПЗ (кожного місяця) (див. прим. 14) 50 грн 14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.
но неплохо бы указывать о каком продукте идет речь, по дебетовым пакетным картам принцип тот же, сумма комиссии другая
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mihasik написав:[quote="4571895:clientage"] Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки
Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить
Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?
У ОфПреда в торбе У неё есть специальная торба для форумчан
Только что, вернулись деньги из альфы. Сегодня РД... в итоге -60грн. Вот что значит, пополнять по реквизитам из приложения!!![/quote]при этом вы немного ранее писали, что вам сказали в колл центре, что реквизиты правильные, бред что сотрудники базовой теории не знают, бред, наверное буду уходить с альфа, не кешбека, 30 дней льготного(очень мало), очень низкий сервис и паршивое моб. приложение, всегда ошибки(каждый день), в чате нельзя скриншот выслать этих же ошибок, бред полный.