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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6722672367246725>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:35

Помітив ось таку штуку,
31.01.2019 31.01.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 21,10

Карта хоч в мінус не піде? І яку максимальну сумму могла Алла конфіскувати?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:50

Re: Альфа-Банк

  Rainbow написав:конфіскувати


трошки не те слово в цьому контексті :)


https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфіскація_майна

Конфіскація призначається за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу. Не застосовується до неповнолітніх.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:52

  mihasik написав:Только что, вернулись деньги из альфы. Сегодня РД... в итоге -60грн.
Вот что значит, пополнять по реквизитам из приложения!!!


Так если сегодня РД то еще ж целый день впереди.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:53

  Rainbow написав:Помітив ось таку штуку,
31.01.2019 31.01.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку - 21,10

Карта хоч в мінус не піде? І яку максимальну сумму могла Алла конфіскувати?

Если КК Максимум
Розрахунково - касове обслуговування неактивного рахунку ЕПЗ (кожного місяця) (див. прим. 14) 50 грн
14. Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.

но неплохо бы указывать о каком продукте идет речь, по дебетовым пакетным картам принцип тот же, сумма комиссии другая
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:56

Re: Альфа-Банк

Здравствуйте

Зашел Май альфанабнк, увидел на карте отрицательную сумму и такую операцию в выписке, даже 2: Списання коштів з КР по збійн.транз.залучення депозиту за 31.01.2019-04.02.2019

Вчера, вроде бы, депозит открывался без проблем ..
keonix
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:59

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?

У ОфПреда в торбе :lol:
У неё есть специальная торба для форумчан :lol:

Только что, вернулись деньги из альфы. Сегодня РД... в итоге -60грн.
Вот что значит, пополнять по реквизитам из приложения!!!

Та лааана, у вас еще целый день впереди, до 17:00
за одно и красную сумму уточните на тек. момент
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:10

vollena71
Дякую.
Карта Максимум, давненько не користувався.
Юзаю ЕКО.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:44

кэшбек

как там выплатят сегодня кэшбек по кредиткам в последний раз или нет?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:56

  yuluk написав:как там выплатят сегодня кэшбек по кредиткам в последний раз или нет?

По аллыному же положению - крайний срок 7-е - так что время еще есть
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:03

Re: Альфа-Банк

mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:[quote="4571895:clientage"]
Мне Альфа быстро возвращала, на сл. день, обычно
Тут еще он Мони будет зависеть, как он быстро захочет все оприходовать
Попробуйте потеребить ОфПреда, думаю мона выковырять ваши правильные данные из тоу каличной отправки :evil:

Тьфу, вот как нуна не уважать клиента, который тебе денег шлёт, Адка! :evil:
Полтора месяца висит ота гадость в апликухе.. и в мордокниге, и тут и на МинФине талдычат, шо реквизиты гнилые, а Алка все обещает в блиЖайшем феврале поправить :evil:

Что, они где-то у Аллы могут висеть, их только направить надо, в нужное русло?

У ОфПреда в торбе :lol:
У неё есть специальная торба для форумчан :lol:

Только что, вернулись деньги из альфы. Сегодня РД... в итоге -60грн.
Вот что значит, пополнять по реквизитам из приложения!!![/quote]при этом вы немного ранее писали, что вам сказали в колл центре, что реквизиты правильные, бред что сотрудники базовой теории не знают, бред, наверное буду уходить с альфа, не кешбека, 30 дней льготного(очень мало), очень низкий сервис и паршивое моб. приложение, всегда ошибки(каждый день), в чате нельзя скриншот выслать этих же ошибок, бред полный.
vadymbanker
 
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