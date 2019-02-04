Как понять збій транзакціі при залученні депозиту?
1.02 оформил вклад,в тот же день заявка была завершена. Но списание средств прошло 4.02 с такой формулировкой,написанной выше. Проценты по вкладу как будут начислятся в таком случае,с какого числа?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:03
Re: Альфа-Банк
Как понять збій транзакціі при залученні депозиту?
1.02 оформил вклад,в тот же день заявка была завершена. Но списание средств прошло 4.02 с такой формулировкой,написанной выше. Проценты по вкладу как будут начислятся в таком случае,с какого числа?
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:07
Шановний офіційний представник банку, у звязку із приєднанням КК Максимум до Програми Лояльності Кешю Клубу та читаючи Правила необхідне розяснення:
Відповідно до п.5.2.4. Правил, учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. У додатку 1 Загальні умови щодо програми Лояльності: Мінімальна вартість покупки можливої до повернення = 50грн.; а сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50грн. = 6 211 бонусів.
Питання: 1) У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде менше бонусів ніж 6 211, то бонуси просто пропадають?
2)У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде більше бонусів, умовно 7000, то через АльфаМабайл шляхом натискання кнопки "Повернути кошти за покупки" буде автоматично повернуто на КК Максимум 50 грн.?
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:10
Кешбек
Всем привет. Вчера только узнал (случайно) что Алла отменила кешбек по Максимуму((( Без предупреждения конечно (типа зачем заморачиваться ) После общения с офпредом в чает с моб приложения мне что то рассказали о замечательном "Кешью клубе"?!?!?! в который я вступил по умолчанию. Так и не смог осилить условия и что это теперь за "баллы бонусы", где можно прочитать о их начислении, как их перевести в в реальные деньги и на какие операции по КАКИМ картам они начисляются? Алла тухнет
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13
баллы хранятся год с последнего захода в мобильную приложуху.
компенсировать можно любую сумму если она больше 50 грн и распределена по счету и давность распределения не превышает 30 дней. естественно накопленных орехов должно полностью хватать на сумму которую хотите компенсировать.
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:16
Re: Альфа-Банк
А те 8000,что наливали перед НГ они актуальные,ими можно компенсировать покупку свыше 50 грн.?
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:18
v57 нашёл где почитать,
так и не смог понять как эти бонусы превратить в реальные деньги для покупки тех же товаров?
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:19
skorpi
Вначале покупаете товар, а потом компенсируете его стоимость имеющимися бонусами!
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:19
Re: Альфа-Банк
это дискриминация впринципе этой недосистемы...пусть коневоды сами играют, использовать будем Идею.ТАСС , наверное А Банк запустим в дело...то есть те кто предложил клиенту за траты с карты - нормальную, вменяемую и деньгами систему лояльности....а это "изобретение"- пусть сами этим пользуются..., мне не интересно
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