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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6722672367246725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 951
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
201
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:03

Re: Альфа-Банк

Как понять збій транзакціі при залученні депозиту?
1.02 оформил вклад,в тот же день заявка была завершена. Но списание средств прошло 4.02 с такой формулировкой,написанной выше. Проценты по вкладу как будут начислятся в таком случае,с какого числа?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:07

Шановний офіційний представник банку, у звязку із приєднанням КК Максимум до Програми Лояльності Кешю Клубу та читаючи Правила необхідне розяснення:
Відповідно до п.5.2.4. Правил, учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. У додатку 1 Загальні умови щодо програми Лояльності: Мінімальна вартість покупки можливої до повернення = 50грн.; а сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50грн. = 6 211 бонусів.
Питання: 1) У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде менше бонусів ніж 6 211, то бонуси просто пропадають?
2)У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде більше бонусів, умовно 7000, то через АльфаМабайл шляхом натискання кнопки "Повернути кошти за покупки" буде автоматично повернуто на КК Максимум 50 грн.?
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:10

Кешбек

Всем привет. Вчера только узнал (случайно) что Алла отменила кешбек по Максимуму((( Без предупреждения конечно (типа зачем заморачиваться :twisted: ) После общения с офпредом в чает с моб приложения мне что то рассказали о замечательном "Кешью клубе"?!?!?! в который я вступил по умолчанию. Так и не смог осилить условия и что это теперь за "баллы бонусы", где можно прочитать о их начислении, как их перевести в в реальные деньги и на какие операции по КАКИМ картам они начисляются? Алла тухнет :shock:
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:12

почитать можна здесь
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13

  joik написав:Шановний офіційний представник банку, у звязку із приєднанням КК Максимум до Програми Лояльності Кешю Клубу та читаючи Правила необхідне розяснення:
Відповідно до п.5.2.4. Правил, учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. У додатку 1 Загальні умови щодо програми Лояльності: Мінімальна вартість покупки можливої до повернення = 50грн.; а сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 50грн. = 6 211 бонусів.
Питання: 1) У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде менше бонусів ніж 6 211, то бонуси просто пропадають?
2)У разі, якщо на протязі 30 календарних днів в учасника буде більше бонусів, умовно 7000, то через АльфаМабайл шляхом натискання кнопки "Повернути кошти за покупки" буде автоматично повернуто на КК Максимум 50 грн.?

баллы хранятся год с последнего захода в мобильную приложуху.
компенсировать можно любую сумму если она больше 50 грн и распределена по счету и давность распределения не превышает 30 дней. естественно накопленных орехов должно полностью хватать на сумму которую хотите компенсировать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:16

Re: Альфа-Банк

А те 8000,что наливали перед НГ они актуальные,ими можно компенсировать покупку свыше 50 грн.?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:18

v57 нашёл где почитать, https://cashuclub.com.ua/

так и не смог понять как эти бонусы превратить в реальные деньги для покупки тех же товаров? :roll:
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:19

skorpi
Вначале покупаете товар, а потом компенсируете его стоимость имеющимися бонусами!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:19

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:не превышает 30 дней
это дискриминация впринципе этой недосистемы...пусть коневоды сами играют, использовать будем Идею.ТАСС , наверное А Банк запустим в дело...то есть те кто предложил клиенту за траты с карты - нормальную, вменяемую и деньгами систему лояльности....а это "изобретение"- пусть сами этим пользуются..., мне не интересно
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-VICTOR-
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